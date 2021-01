Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Gesundheitsminister Jens Spahn einer Impfpflicht erneut eine Absage erteilt. In seiner Regierungserklärung am Mittwoch muss sich Spahn auch gegen die lauter werdende Kritik an der Impfstoff-Knappheit verteidigen.

Kurz vor seiner Regierungserklärung hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erneut deutlich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. "Ich habe im Bundestag mein Wort gegeben: In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben. Und das gilt", sagte Spahn am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk. Stattdessen setze die Bundesregierung lieber auf Argumente, Informationen und Vertrauen in den Impfstoff.

Auch das Pflegepersonal in Deutschland wolle er mit Argumenten überzeugen. "Das ist übrigens auch die Wertschätzung, die Pflegekräfte in dieser Pandemie erwarten", sagte der CDU-Politiker. Seit Monaten sagten alle, dass sie einen der schwersten Jobs in der Pandemie hätten. "Ich finde, dann sollten wir auch mit ihnen über das Impfen reden", so Spahn. Zuvor hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Debatte über eine Impfpflicht für Pflegekräfte in Heimen gefordert.

Kritik an Spahns Impfpolitik kommt längst nicht nur vonseiten der Opposition, sondern auch aus den eigenen Reihen. In seiner Regierungserklärung am Mittwoch muss er sich auch gegen die lauter werdenden Vorwürfe der Impfstoff-Knappheit verteidigen. Alle Entwicklungen dazu im stern-Liveblog.

Rückendeckung erhält Jens Spahn von Kanzlerin Merkel (CDU), die sich ausdrücklich hinter ihren Gesundheitsminister stellt. Es ähnele wissenschaftlich und logistisch einer Großleistung, dass man zehn Monate nach Ausbruch einer Pandemie einen Impfstoff habe, sagte Merkel am Dienstag in der Unionsfraktionssitzung. Dass dies gelungen sei, habe sehr viel mit der Arbeit von Spahn zu

tun und dafür wolle sie sich ausdrücklich bedanken, so die Kanzlerin.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in einer guten halben Stunde geht sie los, die Regierungserklärung von Gesundheitsminister Jens Spahn. Um zwei wichtige Punkte soll es heute vor allem gehen: die Frage nach der Impfpflicht sowie die Auseinandersetzung mit der Impfstoff-Knappheit.



Zu ersterem hat sich Spahn heute Morgen bereits im Deutschlandfunk geäußert und deutlich gesagt: "In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben." Zuvor hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Debatte über eine Impfpflicht für Pflegekräfte gefordert.



Bei der Frage nach der Impfstoff-Knappheit muss sich der Gesundheitsminister heute gegen die lauter werdende Kritik an seiner Impfpolitik – auch aus den eigenen Reihen – verteidigen.



Wir halten Sie hier über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden!

