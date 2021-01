Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Gesundheitsminister Jens Spahn einer Impfpflicht erneut eine Absage erteilt. In seiner Regierungserklärung am Mittwoch muss sich Spahn auch gegen die lauter werdende Kritik an der Impfstoff-Knappheit verteidigen.

Kurz vor seiner Regierungserklärung hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erneut deutlich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. "Ich habe im Bundestag mein Wort gegeben: In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben. Und das gilt", sagte Spahn am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk. Stattdessen setze die Bundesregierung lieber auf Argumente, Informationen und Vertrauen in den Impfstoff.

Auch das Pflegepersonal in Deutschland wolle er mit Argumenten überzeugen. "Das ist übrigens auch die Wertschätzung, die Pflegekräfte in dieser Pandemie erwarten", sagte der CDU-Politiker. Seit Monaten sagten alle, dass sie einen der schwersten Jobs in der Pandemie hätten. "Ich finde, dann sollten wir auch mit ihnen über das Impfen reden", so Spahn. Zuvor hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Debatte über eine Impfpflicht für Pflegekräfte in Heimen gefordert.

Kritik an Spahns Impfpolitik kommt längst nicht nur vonseiten der Opposition, sondern auch aus den eigenen Reihen. In seiner Regierungserklärung am Mittwoch muss er sich auch gegen die lauter werdenden Vorwürfe der Impfstoff-Knappheit verteidigen. Alle Entwicklungen dazu im stern-Liveblog.

Dass es nun Impfstoffe gibt sei ein "großer Erfolg" und auch ein "deutscher Erfolg", so Spahn. "Die Impfung bringt Licht ans Ende des Tunnels." Spahn bedankte sich bei allen, die sich an der Impfaktion beteiligen. Besonders dankte er den mobilen Teams in Pflegeheimen.

Rune Weichert Nun tritt Jens Spahn vor das Plenum. Nach seiner Regierungserklärung ist eine Aussprache von 90 Minuten vorgesehen.

Rune Weichert Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eröffnet die Sitzung. Bevor es losgehen kann, muss erst über die Tagesordnung entschieden werden.

Leonie_Scheuble Noch fünf Minuten bis zur Regierungserklärung in Berlin.



Das Bundeskabinett hat heute bereits strengere Regeln für Rückkehrer aus Risikogebieten beschlossen: Wer aus einem solchen Gebiet nach Deutschland einreist, muss künftig innerhalb von 48 Stunden nachweisen, dass er oder sie sich nicht mit dem Coronavirus infiziert hat. Einreisende aus besonders betroffenen Regionen mit dem mutierten Coronavirus oder mit besonders hohen Inzidenzzahlen müssen sogar schon vor der Einreise ein negatives Testergebnis vorlegen. Bei einem positiven Testergebnis müssen die Betroffenen in Quarantäne.

"Auslandsreisen in Risikogebiete passen nicht zur Pandemielage", erklärte Spahn. "Wer trotzdem darauf nicht verzichten will, muss sich künftig bei seiner Rückkehr testen lassen."

Leonie_Scheuble Der Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder für eine Impfpflicht für Pflegekräfte wird von einer knappen Mehrheit der Bundesbürger positiv gesehen: Eine repräsentative Blitzumfrage des Insa-Instituts für die "Bild"-Zeitung vom Mittwoch ergab, das 51 Prozent der Befragten die Einführung einer solchen Impfpflicht für das medizinische Pflegepersonal befürworten würden.



Konkret stellten die Meinungsforscher folgende Frage: "Sind Sie dafür oder dagegen, dass es für medizinisches Pflegepersonal eine Impflicht gegen das Coronavirus gibt?" Daraufhin sagten 51 Prozent der Befragten, sie seien für eine Impfpflicht für medizinisches Pflegepersonal. 31 Prozent der 1009 Befragten sagten, sie seien gegen eine solche Pflicht.

Leonie_Scheuble Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will nach Spahns Regierungserklärung prüfen, ob die von ihm gestellten Fragen zur Impfstoffbeschaffung ausreichend beantwortet sind. "Es sind viele Fragen gestellt. Ich werde die Antworten, die jetzt gegeben werden, genau bewerten", sagte Scholz im ZDF-"Morgenmagazin".



Scholz hatte den Koalitionspartner Union mit seinem Fragenkatalog an Spahn verärgert. Der SPD-Kanzlerkandidat sagte, es gehe um "maximale Transparenz" – insbesondere darum, ob innerhalb der Europäischen Union maximal Impfstoffe bestellt wurden. "Das ist eine Frage, die alle interessiert."

Leonie_Scheuble Rückendeckung erhält Jens Spahn von Kanzlerin Merkel (CDU), die sich ausdrücklich hinter ihren Gesundheitsminister stellt. Es ähnele wissenschaftlich und logistisch einer Großleistung, dass man zehn Monate nach Ausbruch einer Pandemie einen Impfstoff habe, sagte Merkel am Dienstag in der Unionsfraktionssitzung. Dass dies gelungen sei, habe sehr viel mit der Arbeit von Spahn zu

tun und dafür wolle sie sich ausdrücklich bedanken, so die Kanzlerin.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in einer guten halben Stunde geht sie los, die Regierungserklärung von Gesundheitsminister Jens Spahn. Um zwei wichtige Punkte soll es heute vor allem gehen: die Frage nach der Impfpflicht sowie die Auseinandersetzung mit der Impfstoff-Knappheit.



Zu ersterem hat sich Spahn heute Morgen bereits im Deutschlandfunk geäußert und deutlich gesagt: "In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben." Zuvor hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Debatte über eine Impfpflicht für Pflegekräfte gefordert.



Bei der Frage nach der Impfstoff-Knappheit muss sich der Gesundheitsminister heute gegen die lauter werdende Kritik an seiner Impfpolitik – auch aus den eigenen Reihen – verteidigen.



Wir halten Sie hier über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden!

