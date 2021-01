Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Gesundheitsminister Jens Spahn einer Impfpflicht erneut eine Absage erteilt. In seiner Regierungserklärung am Mittwoch muss sich Spahn auch gegen die lauter werdende Kritik an der Impfstoff-Knappheit verteidigen.

Kurz vor seiner Regierungserklärung hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erneut deutlich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. "Ich habe im Bundestag mein Wort gegeben: In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben. Und das gilt", sagte Spahn am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk. Stattdessen setze die Bundesregierung lieber auf Argumente, Informationen und Vertrauen in den Impfstoff.

Auch das Pflegepersonal in Deutschland wolle er mit Argumenten überzeugen. "Das ist übrigens auch die Wertschätzung, die Pflegekräfte in dieser Pandemie erwarten", sagte der CDU-Politiker. Seit Monaten sagten alle, dass sie einen der schwersten Jobs in der Pandemie hätten. "Ich finde, dann sollten wir auch mit ihnen über das Impfen reden", so Spahn. Zuvor hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Debatte über eine Impfpflicht für Pflegekräfte in Heimen gefordert.

Kritik an Spahns Impfpolitik kommt längst nicht nur vonseiten der Opposition, sondern auch aus den eigenen Reihen. In seiner Regierungserklärung am Mittwoch muss er sich auch gegen die lauter werdenden Vorwürfe der Impfstoff-Knappheit verteidigen. Alle Entwicklungen dazu im stern-Liveblog.

Live Blog Gesundheitsminister zur Impfstrategie im Liveblog Leonie_Scheuble Als Nächster spricht Carsten Schneider von der SPD.

Rune Weichert Katrin Göring-Eckardt von Bündnis90/Die Grünen hat nun das Wort. Sie verteidigte ebenfalls den europäischen Weg beim Impfmanagement.



Es brauche aber mehr Aufklärung bei der Impfkampagne und mehr Informationen für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Außerdem kritisierte sie die Maßnahme von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), dass im Einzelhandel FFP-2-Masken Pflicht sind. Dies stelle ärmere Menschen vor große Probleme. Sie kritisierte auch, dass es im privaten Bereich schwere Einschnitte gebe, aber Büros und Arbeitsstätten offen blieben.

Leonie_Scheuble Die Linken-Politikerin kritisiert die Impfstoff-Knappheit in Deutschland und richtet sich mit ihrer Frage direkt an Jens Spahn, "Wann hört es auf zu ruckeln?" Dass Profitinteressen von Konzernen in einer weltweiten Pandemie der Impfstoffverteilung im Weg stehen, sei ein Skandal, so Mohamed Ali.

"Was ist mit den Pflegekräften? Mit den Mitarbeitern in Lebensmittelmärkten? Mit Paketzustellern? Die Lage in den Schulen?", fragt Mohamed Ali. Das alles könne so nicht weitergehen.

Leonie_Scheuble Nächste Rednerin ist die Linken-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali. Bild entfernen

Rune Weichert Die Gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Karin Maag, hat nun das Wort.



Die Fallzahlen in den Regionen müssten gesenkt werden. Daher sei der Lockdown bis Ende Januar richtig, so die CDU-Politikerin. Dass es aber zum jetzigen Zeitpunkt zwei Corona-Impfstoffe gebe, sei ein großer Erfolg. Ein "Impfchaos" gebe es nicht. Ohne eine europäische Impfkampagne würden einige EU-Länder heute nicht impfen können.



Deutschland sei bei den Impfungen im internationalen Vergleich zwar nicht an der Spitze, aber auch kein Schlusslicht, so Maag.

Leonie_Scheuble Lindner kritisiert weiter die neuen, verschärften Beschränkungen, insbesondere die 15-Kilometer-Grenze. Man könne das Land nicht über Monate im Lockdown halten. Stattdessen müsse man gemeinsam an Öffnungsperspektiven arbeiten, sagte Lindner.

Es brauche alternative Strategien: Schnellere Impfungen durch ein Impfgesetz, besseren regionalen Zugang, Taxigutscheine, FFP2-Masken-Pflicht ausweiten, so der FDP-Chef und beendet damit seine Rede.

Leonie_Scheuble "Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass das Tempo der Impfungen erhöht wird", so Lindner. Zum einen durch den Dialog mit den Pharma-Unternehmen, zum anderen durch einen Impfgipfel bezüglich der Logistik.



Lindner schließt sich zudem seiner Vorrednerin Bas bezüglich der Impfpflicht an.

Leonie_Scheuble Lindner betont zu Beginn, Vorsicht walten zu lassen, Rücksicht zu üben und die Regeln zu achten. "Die Impfung ist eine große Chance zur Normalität zurückzukehren", so Lindner. Der Impfstart sei jedoch verstolpert worden, die Logistik und das Tempo seien "beschämend". Die FDP teile die europäische Lösung, kritisiere jedoch das Knausern der Unionsfraktion im EU-Parlament.

Leonie_Scheuble Weiter geht's mit dem FDP-Chef Christian Lindner. Bild entfernen

Rune Weichert Bärbel Bas von der SPD ist die nächste Rednerin. Sie verteidigt den europäischen Weg, der bei der Impfkampagne eingeschlagen wurde.



Es sei außerdem wichtig, dass Ältere bei der Impf-Priorisierung bevorzugt werden. Doch viele Fragen, die noch offen sind, müssten diskutiert und beantwortet werden, um das Impfmanagement zu verbessern. Logistik und Kampagnen müssten verbessert, die Aufklärung verstärkt werden.



Nur mit einer Herdenimmunität werde man aus der Pandemie und den Lockdowns kommen.

Leonie_Scheuble Münzenmaier steigt direkt mit harscher Kritik an Spahn ein. Durch Spahns Impfpolitik seien entscheidende Grund- und Freiheitsrechte eingeschränkt worden, anstatt nach Alternativen zu suchen. "Beenden Sie endlich diesen Lockdown", fordert Münzenmaier von Spahn.



Zudem betonte Münzenmaier: "Wir als AFD-Fraktion lehnen jede Impfpflicht ab."

Leonie_Scheuble Nächster Redner: Sebastian Münzenmaier der AfD-Fraktion. Bild entfernen

Rune Weichert Gesundheitsminister Jens Spahn beendet seine Erklärung mit einem Appell, weiter aufeinander Acht zu geben und sich an die AHA-Regel zu halten. "Wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Nur so werden wir die Pandemie bezwingen und die Gesellschaft zusammenhalten."



Die Aussprache beginnt mit der AfD.

Rune Weichert Spahn: "Mehr Impfstoff, mehr Schutz, weniger Angriffsfläche für das Virus." Man könne das Coronavirus nur besiegen, wenn mehr Menschen bereit seien, sich zu impfen. Bereitschaft benötige Vertrauen und zu diesem Vertrauen trage eine ordentliche Zulassung bei.

Rune Weichert "Es wird nach und nach Impfstoff für alle geben", so Spahn. "Wir können Stand heute allen Bürgern bis zum Sommer ein Impfangebot machen." Man tue alles, um die Verfügbarkeit der Impfstoffe zu erhöhen.

Nächste Seite 1

2