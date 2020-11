Im Kampf gegen die Corona-Krise arbeiten Bundesregierung und Länder am frühen Abend immer noch an einem gemeinsamen Text. Ein kurzer Überblick:

Der Bund war zunächst mit Vorschlägen zu tiefen weiteren Einschnitten in den Alltag der Bürger vorangegangen und ruderte etwa bei der Maskenpflicht für Schüler im Unterricht noch vor Beginn der Beratungen wieder zurück. Den Ministerpräsidenten geht das jedoch immer noch zu weit: Sie wollen die Vorschläge zum Teil noch weiter entschärfen. In einer eigenen Beschlussvorlage der Länder fehlte etwa der Vorschlag des Bundes, dass sich Kinder und Jugendliche nur noch mit einem festen Freund oder einer festen Freundin in der Freizeit treffen sollten. Und während der Bund ursprünglich den Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur noch mit den Angehörigen des eigenen und maximal zwei Personen eines weiteren Hausstandes gestatten wollte, wird im Länder-Papier nur noch an die Bürger appelliert, sich so zu verhalten.

Es könnte darauf hinauslaufen, dass strengere Einschränkungen für Kontakte nur als Appell für die Bürger formuliert würden – konkrete Maßnahmen dürften dann kommende Woche getroffen werden.