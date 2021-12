Das sind die wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz:



- Die Omikron-Welle lasse sich nicht mehr verhindern, so Karl Lauterbach



- Die Booster-Kampagne sei äußerst wichtig im Kampf gegen Omikron, da diese sehr gut vor schweren Erkrankungen schütze



- Wolle man Ungeimpfte schützen, müsse man die Pandemie "entschleunigen", so Lauterbach. Daher müsse man bei der Booster-Kampagne schnell sein



- "Während der Feiertage wird die epimdemiologische Lage nur unzureichend abgegbildet sein", sagte RKI-Chef Lothar Wieler



- Es wurde appelliert, die Weihnachtsfeiertage im kleinen Kreis zu feiern und sich vorher regelmäßig testen zu lassen



- Hält Lauterbach noch zu Wieler? "Sonst säße er hier nicht", sagte Lauterbach. Bei den Streitigkeiten zur Kommunikation zwischen den beiden handele es sich um Interna.



- Vier Millionen Impfdosen des Vakzin von Novavax seien bestellt worden, so Lauterbach. Im Januar könnten diese ausgeliefert werden.



- Eine Abstimmung über eine Impfpflicht im Bundestag sei noch nicht geplant, so Lauterbach. Er werde dieser aber zustimmen.



- "Als Wissenschaftler würde ich davon ausgehen, dass eine vierte Impfung notwendig sein wird", erklärt Lauterbach zum Impfschutz nach der Booster-Impfung