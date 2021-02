Bundeskanzlerin Angela Merkel soll sich am Abend in der ARD-Sondersendung "Farbe bekennen" den drängendsten Fragen zur Coronavirus-Pandemie und zur Impfkampagne in Deutschland stellen.

Überraschende Programmänderung im Ersten Deutschen Fernsehen: An diesem Dienstagabend strahlt Das Erste zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr die Sondersendung "Farbe bekennen" aus. Zu Gast ist Bundeskanzlerin Angela Merkel.

In der 15-minütigen Sendung soll die Regierungschefin zur Coronavirus-Pandemie und zu der aktuellen Diskussionen um die Impfkampagne Stellung beziehen. "Wie will die Regierung den Ländern und Kommunen die so dringend benötigte Planungssicherheit für die Impfungen ermöglichen? Und wie will die Kanzlerin die Bevölkerung für die anhaltenden Maßnahmen motivieren?", so Das Erste in seiner Programmankündigung. Moderiert wird die Sendung von der Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel, und von Chefredakteur Rainald Becker.

"Farbe bekennen" mit Angela Merkel um 20.15 Uhr im Ersten

Das Format "Farbe bekennen" wird – ähnlich wie das ZDF-Pendant "Was nun, ...?" – unregelmäßig zu wichtigen politischen Ereignissen ausgestrahlt und ermöglicht die Befragung von Politikerinnen oder Politikern dazu. Zuletzt war Mitte Januar CDU-Politiker Armin Laschet nach seiner Wahl zum Parteichef zu Gast. Angela Merkel war in ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin etliche Male Gesprächspartnerin, ihr letzter Auftritt in "Farbe bekennen" datiert aus dem Juni 2020. Seinerzeit ging es ebenfalls um die Coronavirus-Pandemie, konkret um das beschlossene Konjunkturpaket.

"Farbe bekennen" mit Bundeskanzlerin Angela Merkel wird um 20.15 Uhr im Ersten Deutschen Fernsehen und in der ARD-Mediathek ausgestrahlt. Die Sendung wird im ARD-Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt. Die nachfolgenden Sendungen am Dienstagabend verschieben sich um 15 Minuten, darunter auch die Übertragung des DFB-Pokal-Achtelfinalspiels Borussia Dortmund gegen SC Paderborn (Anpfiff 20.45 Uhr).

Quelle: Das Erste