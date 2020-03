HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin: "Wie geht's mir? Erstens habe ich gesagt bei den Fotografen, ich trete ein Stück zurück, damit der Abstand von 1 bis 1,5 Metern gewahrt ist, dann gucke ich mir, nachdem man mich da so oft darauf aufmerksam gemacht hat, mir an, wieviel von ihnen sich irgendwie die Hand im Gesicht haben, was man ja nicht haben soll, und da fallen mir auch einige auf. Und dann sage ich, noch schöner wäre es, Sie könnten alle in einem Meter Abstand sitzen. Aber das können wir nicht überall gewährleisten." " O-Ton Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Dazu gehört vielleicht auch mal eine längere Phase, und das fällt mir persönlich auch sehr schwer, wenn man sich etwas weniger mit dem Handschlag begrüßt. Das ist bei uns tief drinnen, kulturell. Das ist auch gut, es ist eine schöne Geste. Aber vielleicht ist jetzt mal ein Zeitraum, wo wir das etwas reduzieren, für einen längeren, bis wir durch sind für einen längeren Bereich." O-Ton Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin: "Dafür eine Sekunde länger in die Augen gucken und lächeln und nicht schon mit der Hand beim nächsten sein, ist auch eine gute Möglichkeit."