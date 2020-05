Sehen Sie im Video: Bayern öffnet Biergärten ab 18. Mai, Hotels ab Pfingsten.









Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "Morgen bereits, also den 6. Mai, wandeln wir die Ausgangsbeschränkung in eine Kontaktbeschränkung um. Das heißt, es ist erlaubt, rauszugehen. Man braucht nicht mehr zu Hause zu bleiben, sondern diese Diskussion ist jetzt ab morgen anders. Aber 1,5 Meter Abstand bleibt, Distanzgebot bleibt, die eine Kontaktperson bleibt. Wir wollen keine Gruppenbildungen, Partys oder ähnliches mehr. Aber wir wollen die Familie stärken. Deswegen ist ab morgen erlaubt, neben der einen Kontaktperson Kinder, Geschwister, Eltern, Großeltern, also Verwandte in gerader Linie, zu besuchen und sich mit ihnen zu treffen, zu Hause oder auch im öffentlichen Raum. Unser Ziel ist, dass bis Pfingsten rund 50 Prozent der Kinder wieder die Möglichkeit haben, die entsprechenden Einrichtungen zu besuchen. Bis 50 Prozent, nach Pfingsten kommt da der andere Teil. Wir haben uns dann entschieden, dass wir alles in Stufen machen. Also letzter Schritt sind die Hotels. Eine Woche zuvor, am 25. Mai - wie ich Ihnen sagte Ende Mai - halten wir und hält es auch unser Landesamt es für vertretbar, Speiselokal zu öffnen. Mit sehr strengen, aber sehr strengen Hygienekonzepten. Also Gästezahl begrenzt, Abstand halten, jeder zweite Tisch. Zonen für Familien, wo Familientische sind, wo einzelne sind, ganz besondere Desinfektion für Besteck, Tische und Gläser, also auch Temperatur, mit denen man die Gläser dann reinigt und spülen muss. Maske für Küche und Kellner. Und, der Vorschlag kam auch vom Wirtschaftsminister, ich finde ihn sehr gut, auch eine Maske, die man selber trägt, wenn man reinkommt zum Platz und dann eben auf beispielsweise Toilette und ähnliches geht. Denn dort kann man nicht ausweichen. Am Platz selber braucht man natürlich keine Maske tragen. Und ein dritter Schritt, den haben wir uns sehr lange überlegt, den haben wir sehr genau abgewogen. Also Hotels als Letztes, dann die Speise Gastronomie. Und als Erstes, weil außen die Ansteckung am Geringsten ist, halten wir es am 18. für vertretbar und sehen es auch als Probebetrieb für Außengastronomie, die allerdings nur bis 20 Uhr, mit ähnlichen, mit ähnlichen klaren Vorgaben, wie wir sie jetzt gerade schon besprochen haben."