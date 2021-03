Sehen Sie im Video:









Karl Lauterbach (SPD), Gesundheitsexperte: "Man kann es drehen und wenden, wie man will: Wir müssen zurück in den Lockdown. Und hier gibt's nur zwei Möglichkeiten. Also, entweder machen wir das frühzeitig, warten nicht länger ab und versuchen, das in den Griff zu bekommen mit einem schnellen und harten Lockdown, der nicht allzu lange dauert. Oder wir verzögern das noch. Dann müssen wir auch in den Lockdown. Dann kommt der gleiche Lockdown aber später und wird deutlich länger dauern. Also die Modellierungen zeigen ganz klar: Mit jeder Woche, mit der ich einen Lockdown später beginne, verliere ich nach hinten heraus, um die gleiche Fallzahl wieder zu erreichen, zwei bis drei Wochen mindestens und habe auch noch eine höhere Zahl von Todesfällen. Also das Testen in den Schulen und den Betrieben zweimal pro Woche aufzubauen, das ist unser wichtigstes Brückentechnologieinstrument, um den R-Wert abzusenken. Das ist mit Impfungen zum jetzigen Zeitpunkt bei der Impfmenge, die wir verimpfen können, noch nicht möglich. Dritter Punkt: Die Erstimpfung muss unbedingt in den Vordergrund gestellt werden. Wir müssen jetzt so viele Erstimpfungen vornehmen wie möglich. Und wir sollten auch die Reihenfolge nicht verändern. Jetzt kommt es sehr darauf an, diejenigen mit der Erstimpfung auszustatten, die das höchste Risiko tragen. Und das Risiko, bei einer Covid-Infektion an Covid zu versterben, ist für einen Achtzigjährigen 600 mal so hoch wie für einen 30 jährigen."

