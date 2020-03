Am Sonntagabend hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Zuge der Corona-Pandemie noch die neuen Beschlüsse von Bund und Ländern zu weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland verkündet. Dann wurde bekannt, dass Merkel selbst in häusliche Quarantäne geht. Entsprechend äußerte sich Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Bundeskanzlerin wurde nach ihrem heutigen Presseauftritt davon unterrichtet, dass ein Arzt, der am Freitagnachmittag eine prophylaktische Pneumokokken-Impfung bei ihr vorgenommen hatte, mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet wurde", so Seibert. Daraufhin habe die Bundeskanzlerin entschieden, sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu begeben. Sie werde sich in den nächsten Tagen regelmäßig testen lassen, weil ein Test noch nicht voll aussagekräftig wäre, hieß es. Auch aus der häuslichen Quarantäne werde die Bundeskanzlerin ihren Dienstgeschäften nachgehen. Zuvor hatte sich aus dem Kabinett auch Finanzminister Olaf Scholz vor wenigen Tagen vorübergehend in häusliche Quarantäne begeben. Ein Test hatte dann ergeben, dass er nicht mit dem Coronavirus infiziert ist.