Das Ende der Corona-Pandemie scheint nah, doch die Politik streitet über die Abschaffung der letzten verbliebenen Corona-Maßnahmen. Auch das Urteil der Presse fällt nicht eindeutig aus.

Der Streit um die möglichst schnelle Abschaffung der letzten verbliebenen Corona-Maßnahmen entzweit die Ampel-Koalition. Während es der FDP nicht schnell genug gehen kann, steht Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf der Bremse. Auch die Presse ist sich in der Frage uneins.

"Neue Zürcher Zeitung": In Deutschland endet die Corona-Pandemie einfach später. Andere westliche Länder mögen längst zur Normalität zurückgefunden haben; der amerikanische Präsident Joe Biden zum Beispiel zog den Schlussstrich im September, sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron im August. Doch die Bundesrepublik brauchte noch Zeit, um sich vom Virus zu verabschieden. Bis jetzt. Denn nun hat Christian Drosten höchstselbst der sogenannten German Virusangst den Todesstoß versetzt: Nach seiner Einschätzung sei die Pandemie vorbei, sagte die Nummer eins der deutschen Corona-Deuter dem Berliner "Tagesspiegel".

Noch interessanter als Drostens späte Erkenntnis sind die Reaktionen darauf. In jedem anderen Land hätte man die Aussage eines einzelnen Virologen, zumal so spät, achselzuckend zur Kenntnis genommen. (...) Die ganze westliche Welt lebt seit Monaten im Post-Pandemie-Zeitalter. Nur der deutsche Sonderweg sieht nach wie vor einen Mix an Regeln vor. Justizminister Buschmann hat recht, wenn er die überholten Maßnahmen beenden will. Aber er irrt, wenn er meint, sich dabei noch auf Drosten berufen zu müssen. Die Daten und die Erkenntnisse aus anderen Ländern reichen völlig aus, schon seit Monaten."

"Weser-Kurier" (Bremen): Karl Lauterbachs mahnende Worte verhallen zusehends. Das kann Justizminister Marco Buschmann nur freuen, der sich mit seiner FDP in der Rolle als Kämpfer für die vor-pandemische Freiheit sichtlich wohlfühlt. Da drängt sich die Frage auf: Was macht Olaf Scholz (SPD) eigentlich beruflich? Der Kanzler täte gut daran, für die auslaufenden Schutzmaßnahmen eine klare Linie vorzugeben. Ja, über die Maskenpflicht im ÖPNV und über die Isolationsregeln entscheiden die Länder selbst. Dennoch sollte es der mächtigste Mann in Deutschland nicht den Landesfürsten überlassen, die Pandemie für beendet zu erklären.

"Ludwigsburger Kreiszeitung": Für ein Ende aller Maßnahmen wäre es jetzt aber noch zu früh. Hat uns nicht gerade erst eine Welle verschiedener Krankheitserreger gezeigt, dass die Kliniken in Deutschland vor allem wegen des Personalmangels schnell an ihre Kapazitätsgrenzen geraten können? Und der Winter ist noch nicht vorbei. In dieser Phase die Maskenpflicht in allen Zügen und Flugzeugen, in Krankenhäusern und Pflegeheimen aufzuheben, wäre leichtsinnig. Im kommenden Jahr, wenn die Temperaturen steigen und auch die anderen Infektionswellen abklingen, wäre dann die Zeit für ein Ende aller Coronavorschriften, sofern nicht eine neue, besonders ansteckende und tödlichere Variante auftaucht.

"Menschen müssen lernen, mit Viren umzugehen"

"Rhein-Neckar-Zeitung" (Heidelberg): Corona befindet sich im dritten Seuchenjahr auf etwa derselben Gefährlichkeitsstufe wie eine Grippe. Auch damit würde niemand hustend und schniefend ins Pflegeheim oder auf die Krebsstation gehen. Jedoch in der Schule, an der Uni und den meisten Arbeitsplätzen stecken die Menschen mittlerweile eine Coronainfektion gut weg – zudem sind sie nach mehrmaligen Impfungen und durchlittener Erkrankung stabil geschützt. Wer jetzt jedoch Masken als unverzichtbar ansieht, muss sich bewusst machen, dass ein perfekter Schutz zwar die Viren abhält – zugleich schwindet aber die Immunität. Der menschliche Körper muss dauerhaft lernen, mit Viren umzugehen. In China lässt sich studieren, was eine fehlende Immunisierung anrichtet. Deshalb: Masken runter, dort, wo das zu verantworten ist.

"Neue Osnabrücker Zeitung": Die Pandemie endet, wie sie begann – mit grundsätzlich konträren Ansichten über den richtigen Umgang mit ihr. Lauterbach argumentiert für das Aufrechterhalten der Maßnahmen, um überlastete Ärztinnen und Pfleger nicht noch weitere Wochen und Monate in den Ausnahmezustand zu schicken. Rechtlich gesehen aber wäre es schwierig, Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus weiter zu nutzen, weil Krankenhäuser wegen anderer Erkrankungen am Limit sind. Konsequent und geboten wäre folglich, sie möglichst schnell aufzuheben. Solidarisch, insbesondere den Kindern gegenüber, wäre es allerdings, wenn wir das Wissen aus der Pandemie nicht mit den Maßnahmen entsorgen. Das Ende der Pandemie sollte nicht das Ende der Rücksichtnahme bedeuten.

Vorsichtiges Erwachen China lockert die Corona-Regeln – und das Leben kehrt langsam wieder zurück 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter In Peking eilen Menschen auf dem Weg zur Arbeit über einer Fußgängerbrücke. Mit den Lockerungen dürfte sich die Zahl der täglichen Pendler in der Hauptstadt bald deutlich erhöhen. Mehr

"Stuttgarter Zeitung": Die Menschen in Deutschland wiederum sollten sich fragen, was sie in der Pandemie für die Zeit danach gelernt haben. Die Zeit von Umsicht und Rücksichtnahme muss ja nicht unbedingt vorbei sein. Gute Hygiene sollte der Standard bleiben. Eine Maske kann man, wenn sinnvoll, auch mal freiwillig aufsetzen. Und: Wer krank ist, sollte zu Hause bleiben. Wenn wir diese Lehren aus der Pandemie mitnehmen, ist schon viel gewonnen.

"Augsburger Allgemeine": Der Wunsch nach einer Rückkehr in den Normalzustand ist verständlich. Jetzt aber alle Dämme einzureißen, wäre falsch. (...) Die meisten Maßnahmen wurden ohnehin schon zurückgenommen – der Großteil derer, die es noch gibt, gilt in Altenheimen, Kliniken oder Arztpraxen. Und dort sollten sie auch noch bestehen bleiben. Sie schützen die, die verletzlich sind – und schränken den Rest der Gesellschaft kaum ein. Hinzu kommt: In vielen Kliniken und Praxen ist die Lage derzeit angespannt. Vor allem wegen der vielen Influenza- und RSV-Fälle – aber auch wegen Corona. Jetzt sämtliche Barrieren zur Virus-Eindämmung abzubauen, würde die Situation noch verschärfen.

"Alte in Öffnungseuphorie nicht vergessen"

"Berliner Morgenpost": Deutschland lässt die Masken fallen. Das ist richtig, einerseits. Wir können und sollen uns mehr Freiheit erlauben. Das Virus lässt das zu. Zugleich ist es falsch, nun so zu tun, als sei alles vorbei. Denn es ist nicht alles vorbei. Im Gegenteil: Europa erlebt eine schwere Krise des Gesundheitswesens, wir sehen in Deutschland überfüllte und überforderte Kliniken und Arztpraxen. Über China, dem Land, von dem Deutschland noch abhängiger ist als von russischem Gas, bricht Corona mit voller Wucht herein. Auch das wird Folgen für Produktionen und Lieferungen haben. Schutz vor Infektionen ist weiter geboten, auch mit Maskenpflicht. Nicht nur, damit vulnerable Menschen wie chronisch Erkrankte und sehr Alte in der Öffnungseuphorie nicht vergessen werden – sondern auch, um das erkrankte System zu schützen.

"Berliner Zeitung": Gewiss, es ist wichtig, darüber zu reden, wie falsch viele Corona-Maßnahmen waren, wie viel Unrecht damit angerichtet wurde. Aber sollte man nicht zugleich auch fragen: Wie hat sich die Gesellschaft insgesamt verändert? Gibt es nicht auch Erkenntnisse, die man nutzen kann? Früher hat es zum Beispiel kaum jemanden interessiert, wie hoch die Opferzahlen einer Infektionswelle sind. Doch viele Menschen haben ihren Blick verändert und in der Corona-Zeit bewusst solidarisch gehandelt. Das sollte man nicht vergessen. Man weiß, dass durch Krankheiten wie Corona und Grippe vor allem Schwächere oder Ältere gefährdet sind. Und so könnte man vielleicht auch bei künftigen Erkrankungswellen eine Maske tragen, um nicht in die volle S-Bahn zu schniefen und zu husten. Man könnte auch in den Wochen größter Ansteckungsgefahr weiter im Homeoffice arbeiten. All dies sind ganz einfache Dinge, für die es keinen behördlichen Zwang braucht und auch nicht geben sollte.

"Das Ende der Pandemie als Ende aller Probleme zu deuten, ist grober Unfug"

"Frankfurter Allgemeine Zeitung": Die Unterscheidung zwischen Pandemie und Endemie gibt keinen Aufschluss darüber, wie gefährlich ein Erreger ist und was zum Schutz der Bevölkerung nötig sein kann. Das Ende der Pandemie als das Ende aller Probleme zu deuten, ist grober Unfug. Auch ein endemisches Virus kann Maßnahmen des Infektionsschutzes erforderlich machen. (...) Jene Maßnahmen, die der Verbreitung des Coronavirus Einhalt gebieten sollen, [helfen] auch gegen die Übertragung der Grippe. Auf dem vorläufigen Höhepunkt einer Infektionswelle für ein rasches Ende der wenigen verbliebenen Maßnahmen einzutreten, zeugt von einem bemerkenswert geringem Gespür für das, was gerade im Land vor sich geht. Es ist richtig, die Corona-Maßnahmen immer wieder zu überdenken. Doch es wäre schlecht, das absehbare Ende jetzt überstürzt vorwegzunehmen.

"Nordbayerischer Kurier" (Bayreuth): Die Lage in den Kliniken ist so angespannt, dass es dumm wäre, von jetzt auf gleich alle Vorsicht fahren zu lassen. Ist die Maskenpflicht für Besucher in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ein so großer Freiheitseingriff, dass sie über diesen Winter nicht mehr zumutbar wäre? Nein, das bisschen Lästigkeit sollte uns der Schutz von Alten und Kranken in der Übergangszeit wert sein. Und, ja, das Tragen einer Maske im ICE nervt – aber es lässt sich noch ein wenig aushalten, wenn wir so sicherer über den Winter kommen.

"Kölner Stadt-Anzeiger": Sars-CoV-2 wurde nicht durch seine besonderen Eigenschaften zum Pandemie-Auslöser, sondern dadurch, dass es neuartig war und weltweit auf Menschen mit unvorbereitetem Immunsystem traf. Nun werden Infektionswellen durch die gewachsene Immunität begrenzt. Dabei sorgt der regelmäßige Kontakt mit dem Erreger dafür, dass diese Grundimmunität aufrechterhalten bleibt. Das Virus als Teil unseres Lebens zu akzeptieren, schützt auf Dauer besser als die ewige Angst davor.

"Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung": Selbst, wenn sich die Corona-Lage entspannt hat: Das Virus ist keineswegs harmlos, sondern sorgt noch immer für schwere Verläufe, Long Covid und auch für Todesfälle. Darum sollte Normalität nicht Leichtsinn und Unbekümmertheit bedeuten. Die neue Phase erfordert, wachsam zu bleiben und es dem Erreger nicht zu einfach zu machen.

"Westfälische Nachrichten" (Münster): Wenn also Ärztevertreter und auch der viel gescholtene Karl Lauterbach jetzt empfehlen, nicht sofort alle Masken fallen zu lassen, und Infizierten zudem raten, sich ein paar Tage zu isolieren, sind sie weder Spielverderber noch Miesepeter, sondern vernünftig. Und weil klare Ansagen nun einmal besser wirken als Appelle, ist es auch sinnvoll, wenigstens die wenigen essenziellen Schutzmaßnahmen bis zum Ende des Winters aufrechtzuerhalten. Denn auch wenn Corona seinen Schrecken verloren hat, gilt: Gefährdete Menschen müssen nach wie vor geschützt werden. Mal ganz abgesehen davon, dass Kliniken und Arztpraxen durch die Grippe- und Erkältungswelle derzeit am Anschlag arbeiten und keine weitere Belastung vertragen.