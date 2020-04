Wenn Vivien Weber an die kommende Woche denkt, ist sie total durcheinander. Die Mutter von zwei Söhnen lebt von deren Vater getrennt und muss angesichts der Schulschließungen ab Dienstag nun schauen, wo sie den sechsjährigen Noah und den achtjährigen Marlon unterbringt. "Das haben wir alle online irgendwie mitbekommen über WhatsApp-Gruppen. Und es wurden irgendwelche Links versendet. Es hat aber niemand mit uns gesprochen. Es ist jetzt einfach so. Wenn man am Freitagnachmittag so eine Nachricht liest, dann ... Ich muss jetzt auch erst mal am Montag schauen, wie es weitergeht." Zwar ist Vivien Weber Krankenschwester und wäre damit eine Mitarbeiterin, für deren Kinderbetreuung gesorgt sein soll. Das hat zumindest die Senatsverwaltung versprochen. Doch so einfach es klingt, es könnte im Fall von Frau Weber schwierig werden. "Ich warte jetzt eigentlich darauf, dass ich morgen noch mal die Möglichkeit habe, die Kinder in die Schule zu bringen und auch in die Kita. Und warte dann, dass man mir sagt, wie es jetzt weitergeht, ob ich als medizinische Fachkraft, ob ich die Möglichkeit habe, die Kinder in Betreuung zu geben, oder ob es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, weil der Vater der Kinder ja nicht in der Medizinbranche tätig ist, ob ich da überhaupt die Kinder abgeben darf, oder ob wir uns untereinander praktisch absprechen müssen, wer jetzt wie und wann die Kinder nimmt." In Zeiten des Coronavirus muss Vivien Weber ohnehin viele Überstunden leisten. Doch es könnte noch schlimmer werden, vermutet die junge Frau. "Wir haben schon vorher am Limit gearbeitet mit wenig Personal. Und aufgrund der ganzen Maßnahmen wird es für uns immer schwierig. Oder schwieriger." Die komplexe Lage, die Ungewissheit - eine Besondere Herausforderung, nicht nur für Frau Weber und ihre Söhne.