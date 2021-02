Liveblog Corona-Lage in Deutschland Jetzt live: Spahn und Wieler äußern sich zur weiteren Entwicklung in der Coronakrise

Die Zahl der Neuinfektionen stagniert, die Virusmutationen sind auf dem Vormarsch: Wie geht es weiter in der Coronakrise? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und RKI-Präsident Lothar Wieler äußern sich. Die Pressekonferenz im Liveblog.

Kommt der Rückgang zum Halten? Steht Deutschland eine dritte Welle bevor? Seit Tagen stagnierende Corona-Zahlen, immer mehr Infizierte in einzelnen Regionen und die zunehmende Ausbreitung von Virus-Varianten wie der aus Großbritannien prägen die aktuelle Pandemie-Lage in Deutschland. Und in den meisten Bundesländern kehren Grundschüler und Kita-Kinder in der kommenden Woche nach rund zweimonatiger Pause in die Einrichtungen zurück. Kann das gut gehen?

Es gibt viele drängende Fragen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) und Klaus Holetschek (CSU, Länder-Gesundheitsministerkonferenz aus Bayern) stehen Rede und Antwort zur aktuellen Entwicklung der Pandemie.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz (ab 9.30 Uhr) im stern-Liveblog.