Live Blog Befragung von Jens Spahn zur Coronakrise im Bundestag Leonie_Scheuble Frage aus der FDP-Fraktion: Wann nimmt die Bundesregierung einen konkreten Plan vor?



Spahn warnt erneut vor vorzeitigen Öffnungen angesichts der sich schnell ausbreitenden Mutationen. Dennoch gehe es Schritt für Schritt voran, z.B. mit den Schulöffnungen. Die entsprechenden Maßnahmen werden von den Ländern gemacht, so auch die Öffnung von Friseuren zum 1. März.



Nachfrage aus der AfD-Fraktion zum Erreichen der Inzidenz von Null.



"Wir sind ein Land das am Ende die Balance sucht", sagt Spahn. Eine Balance zwischen Gesundheitsschutz und anderen Aspekten. Deswegen sei die Inzidenz von Null unerreichbar. Wir müssten lernen, mit diesem Virus zu leben.

Daniel Wüstenberg Aus der Grünen-Fraktion kommt die Frage, wie sichergestellt wird, dass der Übergang von der ersten Prioritätengruppe auf die zweite reibungslos verlaufen kann. Spahn: Der Übergang finde örtlich bereits statt. Er verlasse sich darauf, dass die Länder die Impfkampagne reibungslos umsetzen.

Leonie_Scheuble Die nächste Frage kommt aus der SPD: Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Prio-Gruppe 1 geimpft wird, bevor andere vorgezogen werden?



"Die Sorge teile ich, deswegen ist es wichtig, dass der Impfstoff zügig verimpft wird", sagt Spahn. Pro Tagen finden aktuell circa 300.000 Impfungen pro Tag in den Ländern statt, die bald auf 500.000 aufgestockt werden sollen. Der Gesundheitsminister betonte zudem seine Unterstützung für die frühere Impfung von Lehrkräften und Erzieher/innen. Zudem hätten auch die Länder schon begonnen, Arztpraxen mit beim Impfen einzubinden.

Daniel Wüstenberg Die AfD-Fraktion darf die erste Frage stellen. Der Abgeordnete Spangenberg erkundigt sich, ob die Regierung die Infektionsschutzmaßnahmen für überzogen halte, weil am Wochenende mehrere Präsenz-Parteiveranstaltungen von CDU und SPD stattgefunden haben.



Spahn äußere seine Überzeugung, dass Masken weiterhin zu tragen seien, um den Infektionsschutz zu gewährleisten. Dies gelte auch für politische Versammlungen

Leonie_Scheuble "Seit heute haben wir die ersten verfügbaren Schnelltests", sagt Spahn. Dabei gehe es nicht um das ob, sondern um das wie. Die Tests könnten Sicherheit geben – im Alltag, beim Reisen. Sie werden nicht heute Nachmittag verfügbar sein, aber Tag um Tag, Woche um Woche werden mehr zur Verfügung stehen.

Leonie_Scheuble "Wir haben es gemeinsam geschafft, die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen", beginnt Gesundheitsminister Jens Spahn. Die Zahl der Impfungen habe stark zugenommen und wir sehen Entlastungen in den Kliniken. "Aber dieses Virus gibt nicht einfach auf. Wir sind pandemiemüde, aber das Virus ist es nicht. Es verändert sich und wird ansteckender."

Leonie_Scheuble Wolfgang Schäuble, der Präsident des Bundestages, kündigt die Regierungsbefragung von Gesundheitsminister Jens Spahn an.

Daniel Wüstenberg Bahnbrechende Neuigkeiten werden in Berlin von der Befragung nicht erwartet. Es wird aber spannend zu beobachten sein, welche Rolle die SPD einnehmen wird. Denn obwohl selbst an der Bundesregierung beteiligt, kritisierten führende Sozialdemokraten Gesundheitsminister Spahn in jüngster Zeit scharf. Fraktionschef Mützenich nannte ihn zum Beispiel einen "Ankündigungsminister". Mehr dazu lesen Sie hier.



Wir werden es in der kommenden Stunde erleben, diese Zeit ist für den Tagesordnungspunkt angesetzt.

Leonie_Scheuble Liebe Leserinnen, liebe Leser,



eine Stunde lang steht Gesundheitsminister Jens Spahn den Abgeordnetinnen und Abgeordneten im Bundestag heute Rede und Antwort. Wieder einmal geht es um die aktuelle Pandemielage: Nachdem die Corona-Zahlen zuletzt wieder leicht angestiegen waren, sinkt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nun seit zwei Tagen infolge.

Die Fragen an Herr Spahn werden sich unter anderem um den zu Unrecht in Verruf geratenen AstraZeneca-Impfstoff, die geänderte Impfreihenfolge (Lehrkräfte und Erzieher/innen früher) sowie die verzögerte Zulassung der Schnelltests drehen.

