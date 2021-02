Vielleicht wird Spahn sich auch zu einem aktuellen Bericht des "Spiegel" äußern: Einen Tag vor seinem positiven Corona-Test im Oktober soll er demnach an einem Abendessen mit etwa einem Dutzend Unternehmer in Leipzig teilgenommen. Das Treffen habe in einer Privatwohnung eines Bekannten von Spahn stattgefunden, berichtet das Nachrichtenmagazin am Freitag. Mehrere Gäste sollen laut einem Teilnehmer im Zuge des Abendessens an die CDU gespendet haben. Alle hätten Abstand gehalten und Maske getragen, bis sie auf ihren Plätzen gesessen hätten.