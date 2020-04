Ab Montag gilt sie bundesweit, die Maskenpflicht. Nachdem die Bundesregierung in der vergangenen Woche zunächst nur eine Empfehlung abgegeben hatte, preschten zunächst erste Bundesländer vor und führten eine Pflicht zum Tragen des Mundnasenschutzes ein. Im Laufe der Woche zogen dann alle nach. Wie die Verordnungen gehandhabt und Verstöße sanktioniert werden, ist jedoch von Land zu Land unterschiedlich. Ein Überblick.

Baden-Württemberg:

In Baden-Württemberg gilt ab Montag, 27. April: Jeder ab sechs Jahren muss im Öffentlichen Nahverkehr, also in Bus und Bahn, und auch auf den Bahnsteigen sowie beim Einkaufen eine sogenannte Alltagsmaske oder eine andere Mundnasenbedeckung tragen. Im Bußgeldkatalog finden sich (noch) keine speziellen Strafen für den Verstoß gegen die Verordnung.

Bayern:

In Bayern gilt die Maskenpflicht ebenfalls beim Einkaufen und im Personennahverkehr. Verstöße können teuer werden: Beim ersten Mal droht ein Bußgeld von 150 Euro, Wiederholungstätern kann auch das Doppelte berechnet werden.

Berlin:

In Berlin wird das Tragen eines Mundnasenschutzes vorerst nur in Bussen und Bahnen zur Pflicht. Feste Bußgelder gibt es noch nicht, der Regierende Bürgermeister Michael Müller setzt laut "tagesschau.de" vorerst auf die Einsicht der Bürger.

Brandenburg:

Brandenburg macht das Tragen von Masken in Bussen, Bahnen und Geschäften ab Montag zur Pflicht. "Es schadet nicht. Selbst wenn es den anderen hilft und nicht mir selber, ist es ein guter Schritt", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit Bußgeldern müssen Maskensünder vorerst nicht rechnen.

Bremen:

Auch Bremen hat noch keine Bußgelder festgelegt. Der Stadtstaat hatte sich als letztes Bundesland zu einer Maskenpflicht entschieden. Sie Gilt beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen. Bußgelder wurden bislang nicht bekannt.

Hamburg:

In Hamburg sind Bußgelder offenbar nur für Geschäftsleute vorgesehen, die Kunden ohne Mundschutz nicht am Betreten hindern, teilt die Hansestadt mit. Kinder unter sieben Jahren brauchen keinen Mundschutz, der Rest muss ihn beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen tragen.

Grafik: Die Maskenpflicht in den Bundesländern im Überblick

Hessen:

Hessen setzt die Maskenpflicht ebenfalls in Geschäften und im Personennahverkehr am Montag in Kraft. Sie gilt auch in Banken und Postfilialen. Wiederholte Verstöße können mit einem Bußgeld von 50 Euro belegt werden.

Mecklenburg-Vorpommern:

Mecklenburg-Vorpommern beschloss am Mittwoch, die zunächst nur für den Nahverkehr beschlossene Maskenpflicht ab Montag auch auf Geschäfte auszuweiten. Wer sich nicht daran hält, kann mit 25 Euro Bußgeld belegt werden. Mecklenburg-Vorpommern schließe sich damit dem Bundestrend an, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.

Niedersachsen:

Niedersachsen schreibt das verpflichtende Tragen eines Mundnasenschutzes ab Montag vor. Zu der Frage, ob bei einem Verstoß mit einem Bußgeld zu rechnen sei, heißt es auf der Webseite des Bundeslandes: "In der ersten Woche nicht, aber ab dem 4. Mai 2020". Zur Höhe wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Nordrhein-Westfalen:

Das bevölkerungsreichste Bundesland will die Handhabung mit der neuen Verordnung, die ab dem 27. April beim Einkaufen und im ÖPNV gilt, offenbar zunächst den Kommunen mit ihren Ordnungsämtern überlassen. Man setze darauf, dass die Masken bald zum gewohnten Alltagsbild gehören, wird Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von "tagesschau.de" zitiert.

Rheinland-Pfalz:

Wer in einem Geschäft oder einem öffentlichen Verkehrsmittel ab Montag ohne Maske angetroffen wird, muss mit einem Verwarngeld von zehn Euro rechnen, berichtet der SWR. Die Pflicht gelte auch auf dem Wochenmarkt.

Saarland:

Auch im Saarland gilt ab Montag Maskenpflicht. Wer in Geschäften, Bussen oder Bahnen ohne Gesichtsschutz angetroffen wird, muss aber zunächst nicht mit einem Bußgeld rechnen.

Sachsen:

In Sachsen trat die Maskenpflicht bereits am 20. April in Kraft, das Bundesland war damit das erste, das auf verordneten Mundschutz setzte. Ein Bußgeld gibt es jedoch momentan bei Verstoß nicht.

Sachsen-Anhalt:

In Sachsen-Anhalt gilt die Mundschutzpflicht beim Einkaufen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln seit Donnerstag. Ein Bußgeld gibt es nicht, allerdings müssten Menschen, die beispielsweise in Bussen gegen das Gebot verstoßen, damit rechnen, von der Weiterfahrt ausgeschlossen zu werden, berichtet "RND".

Schleswig-Holstein:

In Schleswig-Holstein gilt die Maskenpflicht erst ab dem 29. April, wie in den meisten Bundesländern wird der Mundschutz im ÖPNV und beim Einkaufen Pflicht. Ein Bußgeld wurde bislang nicht vorgesehen.

Thüringen:

Auch in Thüringen wird vorerst bei einem Verstoß gegen das Mundschutz-Gebot, das in Geschäften und im Personennahverkehr gilt, kein Bußgeld fällig.

