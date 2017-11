(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) O-TON CSU-CHEF HORST SEEHOFER AM DONNERSTAG IN MÜNCHEN: "Wir sind alle interessiert an einer gemeinschaftlichen Lösung, die die CSU zusammenführt, die Gräben überwindet und ich habe heute mehrfach gesagt, an dieser Lösung will ich persönlich auch ganz entscheidend mitwirken. Und ich habe jedenfalls den allgemeinen Willen verspürt, dass alle dies wollen. und dass genau darauf unsere Anhänger auch warten.") (...)"Und die Gespräche heute Nachmittag waren sehr nützlich, nicht nur die mit meinen Stellvertretern, sondern auch mit Einzelpersonen, und die haben mich veranlasst das zu sagen, was ich heute Abend gesagt habe, und das entspricht genau dem, was ich in der Fraktion gesagt habe. Da habe ich mich den Ratschlägen gebeugt. Wenn man sich den Ratschlägen beugt, ist das nicht unbedingt eine Schwäche."