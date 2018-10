In München hat am Mittwoch das erste Sondierungsgespräch zwischen CSU und Freien Wählern begonnen. Bei der bayerischen Landtagswahl am vergangenen Sonntag hatte die CSU nach schweren Stimmenverlusten ihre absolute Mehrheit verloren und ist nun zur Bildung einer neuen Landesregierung auf einen Koalitionspartner angewiesen. Nach 47,7 Prozent bei der Landtagswahl vor fünf Jahren erhielt die CSU nur noch 37,2 Prozent der Stimmen. Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder zeigte sich nach dem ersten Treffen durchaus zufrieden. O-TON MARKUS SÖDER (CSU), BAYERISCHER MINISTERPRÄSIDENT Wir haben viele Punkte beschlossen und wir haben festgestellt, dass es ein großes Maß an Übereinstimmung gibt. Wir haben auch festgestellt, dass es aber auch viel Diskussionsbedarf gibt, den wir weiterverfolgen können. Jetzt sag ich mal so: Das war ein atmosphärisch gutes Gespräch, von großer Ernsthaftigkeit geprägt, kann man sagen, auch geprägt von großer Sachkenntnis aller Beteiligten und wenig Ideologie, sondern einfach orientiert an der Sache. Die Freien Wähler wurden mit 11,6 Prozent drittstärkste Kraft und gehen mit der Forderung nach mindestens drei Ministerien in die Sondierungsverhandlungen. Bisher besteht die bayerische Staatsregierung aus 13 Ministern und fünf Staatssekretären. Partei- und Fraktionschef Hubert Aiwanger geht nach eigenem Bekunden von zügigen Verhandlungen aus. O-TON HUBERT AIWANGER, PARTEICHEF DER FREIEN WÄHLER: Es war eine angenehme Atmosphäre von der ersten Minute an. Ich habe auch keine roten Linien erkennen können, die unüberwindbar wären. Natürlich haben wir bei einigen größeren Themen noch Gesprächsbedarf bei der Abgrenzung, aber ich sehe jetzt keine K.O.-Kriterien, die einer Zusammenarbeit im Wege stünden.