Wie steht es um die Sicherheit der kritischen Infrastruktur in Deutschland? Gar nicht so schlecht, meint der Cybersicheheitsexperte Sven Herpig. Im Interview erklärt er, warum resiliente Systeme so wichtig sind und wie sie funktionieren. Er verteidigt außerdem den in die Kritik geratenen BSI-Präsidenten.