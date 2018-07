Die SPD hat zur Einigung der Union auf Transitzentren weiteren Diskussionsbedarf. Der Vorschlag habe beim Koalitionsausschuss "heute nur andiskutiert" werden können, sagt SPD-Chefin Andrea Nahles am frühen Dienstagmorgen nach dem Treffen im Kanzleramt. "Ja, es ist gut, dass sich die beiden Unions-Schwestern jetzt auf einen der Punkte, die bisher wohl sehr strittig waren, verständigt haben. Wir finden das deshalb gut, weil wir jetzt auf Ebene der Sachfragen sind. Das haben wir in den letzten Wochen schmerzlich vermisst." Es gebe noch viele Fragen, die geklärt werden müssten. Man werde sich daher am Dienstagabend erneut im Kanzleramt treffen. Frage Journalist: "Was haben denn Frau Merkel und Herr Seehofer für einen Eindruck gemacht, verstehen sie sich jetzt wieder?" Andrea Nahles: "Ach wissen Sie, diese ganzen Fragen, die möchte ich jetzt wirklich nicht mehr beantworten. Wir sind ja jetzt Gott sei Dank wieder bei dem, worum es eigentlich geht, um Sachfragen." Olaf Scholz: "Wir sind weg von der Psychologie und wieder bei der Sache." CDU und CSU hatten am Montagabend nach stundenlangem Ringen ihren Streit in der Asylpolitik beigelegt. CSU-Chef Horst Seehofer sagte in Berlin, dass er deshalb Innenminister bleiben werde. Kanzlerin Angela Merkel äußerte sich sehr zufrieden mit der Einigung, bei der Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze gebaut werden sollen.