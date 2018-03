Justizministerin Katarina Barley (SPD) am Donnerstag in Berlin zum Daten-Skandal rund um Facebook: "Unternehmen wie Facebook leben davon, dass sie Daten erheben und auch weitergeben. Das ist ihr Geschäftsmodell. Und nur deswegen können sie auf diese Dienste kostenlos zur Verfügung stellen. Jedem Nutzer und jeder Nutzerin muss deshalb klar sein, dass er oder sie quasi mit den Daten bezahlt. Das heißt aber nicht, dass das uferlos und schrankenlos passieren darf. Zum einen kann man mit Verboten reagieren, dass man bestimmte Vorgänge, wie möglicherweise so einer wie er jetzt in den USA vorgekommen ist, schlichtweg untersagt. Wichtig ist aber eben auch, dass die Nutzerinnen und Nutzer einfach und benutzerfreundlich einwilligen können oder eben auch verweigern können, Daten erhoben zu bekommen oder weitergegeben zu bekommen. Das gibt es jetzt schon zum Teil bei einigen Apps, dass man dann gefragt wird: darf dieser Dienst zum Beispiel auf die Geodaten zugreifen, also auf den Ort, wo mann sich gerade befindet. Und darf diese Dienste auf Kontakte zugreifen, also auf andere befreundete Nutzerinnen und Nutzer. So etwas gibt es jetzt bereits schon in einigen Bereichen. Aber soetwas muss weiter ausgebaut werden."