HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Die Frage der Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens könnte eine Frage des Überlebens für den ganzen Kontinent sein. Und deshalb ist Handlungsdruck da, weil wir wissen, dass wir die Ziele von Paris vor allen Dingen das Ziel, die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu bringen, weil wir dieses Ziel mit den jetzigen Verpflichtungen nicht erreichen. Aber meine Damen und Herren, das sind natürlich Transformationen von gigantischem historischem Ausmaß. Diese Transformation heißt im Grunde, die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns im Industriezeitalter angewöhnt haben, in den nächsten dreißig Jahren zu verlassen, die ersten Schritt sind wir ja schon gegangen, aber zu verlassen und zu einer völlig neuen Wertschöpfung zu kommen, die natürlich wieder industrielle Produktion enthalten, die verändert sind durch die Digitalisierung. Wir haben ja eine zweite Riesen-Transformation zu bewältigen. Und wir hoffen mal, dass die Transformation der Emissionsfrei von CO2 mit der Digitalisierung sich gleichzeitig verstärkt und die Digitalisierung das sicherlich auch erleichtern kann. Und deshalb drängt die Zeit. Und deshalb müssen wir, die Älteren, auch aufpassen, ich bin 65 Jahre alt, dass wir die Ungeduld der Jugend positiv konstruktiv aufnehmen und als etwas verstehen, was natürlich bedeutet, sie haben einen ganz anderen Lebenshorizont, der geht weit über 2050 hinaus. Und da fragt man sich schon, was man von dieser Welt noch hat an Artenvielfalt und an Klimaverträglichkeit. Und deshalb sind wir zum Handeln aufgefordert."