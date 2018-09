Der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel ist am Dienstagabend in Potsdam mit dem M100 Media Award ausgezeichnet worden. Der symbolische Preis wird für Verdienste um den Schutz der freien Meinungsäußerung und die Vertiefung der Demokratie verliehen.Yücel habe noch "selbst aus der Haft heraus unerschrocken und fundiert" berichtet, so die Begründung. Der Korrespondent stehe für "kritischen und unbestechlichen" Journalismus. Yücel war im Februar nach über einem Jahr aus türkischer Untersuchungshaft entlassen worden. Zugleich hatte das Gericht allerdings eine Anklage der Staatsanwaltschaft zugelassen, die bis zu 18 Jahre Haft wegen Terrorunterstützung fordert. In seiner Rede kritisierte Yücel die Bundesregierung und den geplanten Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland. Dadurch, dass der Bundespräsident demnächst einen Verbrecher empfangen werde, verrate die Bundesregierung die freie Gesellschaft in der Türkei, so Yücel: "Es müsste viel mehr passieren. Zum Beispiel, die gängige Praxis türkischer Gerichte, für die meistens schon ein Facebook-Eintrag genügen kann. Die Praxis, die lautet: Erst verhaften, dann Beweise suchen, dann schmoren lassen und dann, naja, dann ist es irgendwie auch egal. Diese Praxis muss also aufhören. Und das wäre eine Forderung an die die Bundesregierung zum Beispiel die Frage nach Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau verknüpfen könnte. So wie sich Erdogan bestens darin versteht, andere Leute zu erpressen, hat er selber einen wunden Punkt: Die Wirtschaftslage." Yücel äußerte sich auch zum Fall Mesut Özil: "Am Umgang mit Özil zeigte sich, wofür die Kritik am Erdogan-Regierung, natürlich alle berechtigte Kritik, inzwischen taugt: zu einer Chiffre für Rassismus. Die Forderung Türken raus aus der Nationalmannschaft würde, außer ein paar veritablen Neonazis, niemand formulieren. Ein Satz wie "Wer dem türkischen Diktator huldigt, soll zurück nach Anatolien" geht da schon viel flotter über die Lippen und klingt dazu noch so schön demokratisch, fast möchte man sagen: so werteorientiert. Vor seiner Festnahme in der Türkei hatte Yücel ein Interview mit einem hochrangigen Mitglied der Kurdischen Arbeiterpartei PKK geführt. Diese wird von der Türkei als Terrororganisation eingestuft und ist auch in Deutschland verboten.