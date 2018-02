Nach monatelangem Druck der Bundesregierung hat die Türkei den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel auf freien Fuß gesetzt. Ein Gericht in Istanbul entließ den 44-Jährigen am Freitag nach über einem Jahr aus der Untersuchungshaft. Zugleich ließ das Gericht aber eine Anklage der Staatsanwaltschaft zu, die wegen angeblicher Terror-Unterstützung bis zu 18 Jahre Haft fordert. Reisebeschränkungen wurden jedoch nicht erlassen, weshalb Yücel bald in Deutschland erwartet wird. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel am Freitagnachmittag im Newsroom der Welt-Redaktion in Berlin. Er unterstrich, dass es keine Gegenleistung von deutscher Seite für die Entlassung gegeben habe: "Ich kann Ihnen versichern, es gibt keine Verabredungen, Gegenleistungen, oder wie manche das nennen, Deals, in diesem Zusammenhang. Dies, darauf legt auch die türkische Seite großen Wert. In dem Zusammenhang des Verweises darauf, dass es keine politische Einflussnahme mit Ausnahme der Verfahrensbeschleunigung gegeben hat, liegt sozusagen schon die Ursache dafür, dass es bei uns nie Gegenstand von Gesprächen war. Sie wissen, dass wir bereit gewesen wären, defensiven Schutz für türkisches Militär zur Verfügung zu stellen. Dann gab es die Entwicklung in Syrien. Dann haben wir das angehalten. Auch das hat die türkische Seite verstanden. Wenn auch vermutlich nicht mit großer Freude." Und Springer-Chef Mathias Döpfner äußerte sich extrem erleichtert: "Es ist ein guter Tag, nicht nur für Deniz Yücel und seine Familie und seine Freunde, die schlimmes durchgemacht haben, und die sich heute einfach freuen können. Es ist auch ein guter Tag für den Journalismus und die Freiheit. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Man muss es tun, jeden Tag. Und wir werden diesen Weg weitergehen. Deniz is free. Es lebe die Freiheit. Wir freuen uns auf Deniz Yücel hier in Berlin." Die Entscheidung des Gerichts folgte nur einen Tag nach dem Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in Berlin. Mit dem Besuch sollten die angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern verbessert werden. Der Fall Yücel galt dabei als eines der schwerstes Hindernisse. Chefredakteur der Welt, Ulf Poschardt mit seiner Einordnung der jüngsten Entwicklung: "Für mich als Journalisten gilt eigentlich, dass man immer schreiben muss, was ist. Aber dass wir in dieser Phase, in der Medien viel zu oft angegriffen werden, in denen viel zu oft schlecht über Medien gesprochen wird. In denen viel zu oft auch Medien untereinander sich vor allem runter machen, wir gezeigt haben, dass wir auch gemeinsam Dinge bewegen können. Dass wir dafür sorgen können, dass so ein Schicksal wie das von Deniz nicht in Vergessenheit gerät. Das ist etwas Besonderes. Und ich möchte ankündigen: Wir werden weitermachen." Die türkische Staatsanwaltschaft wirft Yücel terroristische Propaganda und das Anheizen von Feindschaften vor, was dieser stehts zurückgewiesen hat. Vor seiner Festnahme hatte er ein Interview mit einem hochrangigen Mitglied der kurdischen Arbeiterpartei PKK geführt. Die PKK wird von der Türkei als Terrororganisation eingestuft und ist auch in Deutschland verboten.