Meinung Kanzler-Besuch in China Olaf Scholz hat sich in Peking wacker geschlagen – erreicht hat er aber wenig

von Andreas Hoidn-Borchers Die Reise des Bundeskanzlers nach China war umstritten. Und, wie war er? Erstaunlich klar bei Menschenrechten und anderen Streitpunkten. Konkret aber bringt er wenig mit nach Hause. Fazit: Gut, dass wir gesprochen haben.

Bevor einer eine Reise tut, muss er sich gelegentlich ganz schön was anhören. Vor dem Start zum Antrittsbesuch in das sich immer autoritärer und autokratischer gebärdende China war auf den Kanzler eine ganze Kübelladung Kritik niedergeprasselt. Wie kann er nur? Gerade jetzt, nach diesem niederschmetternden XX. Kongress der chinesischen KP mit dem Signal: weg vom Markt, zurück zu Marx?

Der Kanzler mache mit seiner eintägigen Stippvisite einen Kotau vor der chinesischen Führung, mache sich zum Popanz für Propagandazwecke. Und mit seinem Einsatz für die Staatsreederei Cosco und deren Beteiligung an einem Terminal im Hamburger Hafen habe er den Chinesen auch noch signalisiert, dass sie bei ihrer Weltmarkteroberung in Deutschland auf wenig Widerstand stoßen.

So weit die Vorwürfe. Und das ist nur mal in Kürze das Wichtigste. Viel belasteter kann ein Staatsbesuch im Vorfeld eigentlich nicht sein.

Die Kritik kam von chinesischen Dissidenten (verständlich), sie kam aus der Opposition (auch verständlich), aus der Öffentlichkeit (ist Scholz gewöhnt), aus der eigenen Regierung (gewöhnt er sich allmählich dran) wie aus Kreisen eigentlich befreundeter Regierungen (muss er sich noch dran gewöhnen). Sogar die eigene Außenministerin signalisierte ihm öffentlich, dass die Reise zum jetzigen Zeitpunkt falsch sei.

So richtig gut fanden den Besuch eigentlich nur zwei Gruppen: die deutschen Unternehmen, die im bevölkerungsreichsten Land der Welt viel Geld verdienen. Und die offiziellen Medien in China. Die stellten Scholz als unideologischen Freund Chinas dar, als den Aufgeschlossenen in einer Reihe verstockter westliche Führungsfiguren. Wirklich hilfreich war das auch nicht.

Überraschung: Scholz kann Klartext

Gemessen an Schimpf und vorauseilend verteilter Schande muss man nach dem Besuch feststellen: Olaf Scholz hat sich ganz wacker geschlagen. Der Kanzler neigt zwar in der öffentlichen Ansprache zu verklausulierten, schwer zu durchdringenden Satzungetümen; er kann, wenn er will, aber auch Klartext. Und ein Duckmäuser ist er ohnehin nicht.

Nimmt man die Äußerungen von Scholz (regiert 84 Millionen Menschen) und seinem chinesischen Kollegen Regierungschef Li Keqiang (1,42 Milliarden) nach ihrem Gespräch als Maßstab, dann hat der Kanzler hinter verschlossenen Türen seine Meinung zu zahlreichen umstrittenen Punkten deutlich gesagt.

Das reicht von Einschränkungen, unter denen deutsche Firmen in China leiden, über den mangelnden Schutz geistigen Eigentums bis zur Warnung, die Taiwan-Frage sei nur friedlich zu lösen – und, nicht zuletzt, der Kritik am Versuch, unliebsame EU-Abgeordnete zu schurigeln oder ganze Länder mehr oder weniger zu boykottieren. "Maßnahmen gegen einzelne EU-Staaten richten sich gegen die gesamte EU."

Vor allem erinnerte Scholz den chinesischen Ministerpräsidenten an die Menschen- und Minderheitenrechte, die einzuhalten sich alle UN-Mitglieder verpflichtet hätten. Kritik an Verstößen sei deshalb "keine Einmischung in innere Angelegenheiten".

Merkel kritisierte nur schäfchenweich

Wer das mau findet, sei an Angela Merkel erinnert, die bis zur Pandemie ziemlich verlässlich jedes Jahr China besucht hatte. Scholz´ Vorgängerin hielt sich überstrikt an die diplomatische Vorgabe, Kritik nur so dosiert zu äußern, dass die Chinesen ihr Gesicht wahren können. Ihre offenen Äußerungen waren deshalb immer schäfchenweich wolkig und interpretationsbedürftig. Man musste die Kritik heraushören wollen. Da war Scholz deutlich weniger dezent und rücksichtsvoll. Das ließ auch Li erkennen: "Wir haben Differenzen, das liegt in der Natur der Sache. Aber wir können Sachen offen auf den Tisch legen."

Sicher, man kann das alles nicht nachprüfen, weil man auf die Schilderungen der Beteiligten nach den Gesprächen angewiesen ist – und Fragen der Medien bei der sogenannten Begegnung mit der Presse, natürlich, nicht zugelassen waren. Man weiß also nicht, was wie beim anderen angekommen ist, wenn überhaupt. Haben sie sich angeranzt (im offiziellen Austausch zwischen Regierungschefs eher ungewöhnlich)? Haben sie sich angeschwiegen (soll dagegen schon vorgekommen sein)? Und: Was hat es gebracht?

Das, allerdings, ist die entscheidende Frage. Scholz hat ja recht mit seiner generellen Auffassung, mit der er auch seine – selten gewordenen – Telefonate mit Wladimir Putin verteidigt: Es ist immer besser, miteinander zu reden, als sich beleidigt zurückzuziehen in sein Schneckenhaus. Das gilt für Partnerschaften wie für die Politik. Nur, manchmal wäre es schon ganz schön, wäre das Fazit mehr als ein "Gut, dass wir geredet haben".

Zusagen gibt es nur in homöopathischer Dosis

Scholz mag, auch gemessen an den geringen Erwartungen, mit einer guten Bewertung in der A-Note (Haltung) aus Peking abreisen. Konkret erreicht aber hat er wenig. Mal abgesehen von einem ersten winzigen Schritt Chinas hin zur Öffnung ihres Marktes für den deutschen Impfstoff von Biontech. Zusagen gab die chinesische Führung offenbar nur homöopathisch dosiert.

Ob sie, wie von Scholz erbeten, Druck auf Putin macht, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden? Ob sie im Kampf gegen Klimawandel, Nahrungsmittelnot und Energiekrise mittun wie erhofft? Ob sie ausländische Unternehmen weniger benachteiligen? Oder gar künftig Menschenrechte einzuhalten gedenken?

Bei all diesen Themen blieb Li in seinen öffentlichen Äußerungen so wolkig wie weiland Merkel. Man kennt die Antworten nicht, die er und zuvor der allmächtige Staats- und Parteichef Xi dem Kanzler gegeben haben. Man ahnt sie allerdings.