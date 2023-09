Die meisten ukrainischen Geflüchteten leben in Deutschland – was sie hierher zieht

Neue Studie Die meisten ukrainischen Geflüchteten leben in Deutschland – was sie hierher zieht

Die Erhebung eines ukrainischen Thinktanks zeigt, dass von den rund sechs Millionen ukrainischen Geflüchteten eine knappe Mehrheit in Deutschland lebt. Das liegt auch an den sozialen Bedingungen.

Die meisten ukrainischen Geflüchteten in der EU leben mittlerweile in Deutschland, nicht mehr in Polen. Das zeigt ein Report der ukrainischen Forschungseinrichtung "Centre for Economic Strategy" (CES). Zwischen 5,6 und 6,7 Millionen Menschen leben nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine noch im Ausland. Davon wohnten im August laut Eurostat 1,1 Millionen in Deutschland (27 Prozent) und rund 978.000 im kleineren Nachbarland Polen (24 Prozent). Mit etwa fünf Millionen Geflüchteten sind laut der Uno Flüchtlingshilfe nach wie vor die meisten Menschen innerhalb der Ukraine geflohen. Die "FAZ" hatte zuerst über den Report berichtet.

Deutschland unterstützt Geflüchtete mit Sozialleistungen

Vor allem hoch-qualifizierte Frauen und Kinder haben seit Kriegsausbruch die Ukraine verlassen. Dabei haben viele Geflüchtete einen Großteil ihres Einkommens eingebüßt zeigt die Erhebung. Doch der Anteil an angestellten Arbeitskräften nimmt in allen Ländern zu – die Menschen integrieren sich. Auch bilden sich viele in Deutschland weiter so die Denkfabrik, machen beispielsweise Sprachkurse.

Gleichzeitig bekommen mit 74 Prozent viele ukrainische Geflüchtete in Deutschland Unterstützung vom Staat. In Polen sind es mit 56 Prozent weniger Menschen. So hält die Wirtschaftswissenschaftlerin und Studienautorin Dariia Mykhailyshyna fest: "Viele Länder haben Sozialleistungen gekürzt, aber Deutschland ist eine Ausnahme."

Wenn das eigene Einkommen nicht ausreicht, haben Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland Anspruch auf Bürgergeld, damit auch auf Unterstützung bei der Miete und weiteren Lebenshaltungskosten. Für Alleinstehende sind das laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales monatlich aktuell 502 Euro, für Kinder je nach Alter zwischen 318 und 420 Euro. Im kommenden Jahr werden die Sätze angehoben. Familien mit Kindern haben zudem Anspruch auf Kindergeld.

Großteil will in die Ukraine zurück

Das hat auch die Konsequenz, dass es den Geflüchteten in Deutschland besser geht als in anderen Ländern. 17 Prozent der Geflüchten sagen laut CES, sie hätten genug, um sich alles für ihr Leben leisten zu können. Für 73 Prozent sind ihre Grundbedürfnisse in Deutschland erfüllt. Lediglich auf 9 Prozent trifft das nicht zu. In Polen dagegen sagen fast zwei Drittel, dass sie nicht genug zum Leben hätten.

Andere Länder haben ihre Sozialleistungen für ukrainische Geflüchtete mittlerweile runtergefahren. Irland oder die Schweiz unterstützen die freiwillige Rückkehr in ihr Heimatland, das nach wie vor Kriegsgebiet ist. Die Tschechische Republik bezahlt gleich ganz die Heimreise. Insgesamt will die Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer im Ausland in ihr Heimatland zurückkehren. Wesentliche Faktoren sind dabei nicht nur Sicherheit und das Kriegsende, sondern auch die Möglichkeit, dort gute Jobs zu finden.

