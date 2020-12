Seit Mittwoch ist Deutschland wieder im harten Lockdown. Im Bundestag stellt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Fragen der Abgeordneten. Hauptthema wird dabei wohl die Coronapolitik der Regierung sein.

Der Bundestag startet in seine letzte Sitzungswoche des Jahres. Zum Auftakt stellt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch ab 13 Uhr in einer Regierungsbefragung den Fragen der Abgeordneten. Bereits zum dritten Mal dieses Jahr steht sie den Parlamentariern Rede und Antwort. Im Mittelpunkt werden dabei wohl der neue harte Lockdown in Deutschland sowie die Coronapolitik der Bundesregierung stehen.

Merkel begann mit einigen Sätzen zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die dieses Jahr endet. Man habe das Programm nicht so durchführen können, wie geplant, so Merkel. Man habe sich aber unter anderem auf finanzielle Hilfen nach der Corona-Pandemie einigen können. "Die Europäische Union hat gezeigt, dass sie handlungsfähig ist", sagte die Kanzlerin auch mit Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeitsdebatten bezüglich Ungarn und Polen. Auch der Beschluss, den Co2-Ausstoß zu verringern, sei ein wichtiger Punkt gewesen. Beim Thema Brexit gab es "Fortschritte, aber keinen Durchbruch". Im kommenden Jahr geht die Ratspräsidentschaft an Portugal.

AfD fragt zu Russlandpolitik

Timo Chrupalla (AfD) stellte Merkel die erste Frage. Dabei ging es nicht um die Coronapolitik, sondern um die deutsch-russische Beziehung. Es bedürfe keines "Neustarts" der Beziehungen, so Merkel. Bei Nord Stream 2, der Pipeline in der Ostsee, die Erdgas aus Russland nach Deutschland transportieren soll, sei die Position der Bundesregierung unverändert. Man habe eine "sehr kontinuierliche Russlandpolitik". Auf eine SPD-Frage zum Lieferkettengesetz antwortete Merkel, dass für dieses Gesetzt. Was im Koalitionsvertrag beschlossen wurde sei die Union bereit umzusetzen.

Erst die dritte Frage in Richtung der Kanzlerin drehte sich um das Thema Corona, genauer gesagt die kostenlosen FFP-2-Masken für Risikogruppen. Auf die Frage, ob es nicht besser wäre, diese zu verschicken, statt in Apotheken zu verteilen, antwortete Merkel, dass dies ab Januar in einem zweiten Schritt geschehen werde.

