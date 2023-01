Deutschland und die USA wollen Schützenpanzer an die Ukraine liefern. Das vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden, wie es in einer gemeinsamen Erklärung hieß.

Deutschland und die USA wollen der Ukraine erstmals Schützenpanzer für den Kampf gegen die russischen Angreifer liefern. Das vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden am Donnerstag in einem Telefonat, wie es anschließend in einer gemeinsamen Erklärung hieß.

"Marder" aus Deutschland, "Bradley" aus USA

Biden und Scholz bekundeten ihre gemeinsame Entschlossenheit, "der Ukraine so lange wie nötig die erforderliche finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Unterstützung zu gewähren". Daher wollen die USA der Ukraine Schützenpanzer vom Typ "Bradley" zur Verfügung stellen. Deutschland will Schützenpanzer vom Typ "Marder" liefern, wie es in der Erklärung beider Länder heißt. Die ukrainischen Streitkräfte sollen an den jeweiligen Systemen von beiden Staaten ausgebildet werden.

Auch bei der Luftverteidigung der Ukraine wollen die Vereinigten Staaten und Deutschland der Ukraine helfen: "Ende Dezember kündigten die Vereinigten Staaten an, der Ukraine eine Patriot-Flugabwehrraketenbatterie zu liefern. Deutschland schließt sich den Vereinigten Staaten an und stellt eine weitere Patriot-Flugabwehrraketenbatterie zur Verfügung."