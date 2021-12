Es ist sein großer Tag: Olaf Scholz (SPD) freut sich nach seiner Wahl zum Bundeskanzler. Auf den SPD-Politiker entfielen am Mittwoch in geheimer Abstimmung im Bundestag 395 von 707 abgegebenen Stimmen. Scholz führt damit die erste Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene an.

Mehr