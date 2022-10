Die FDP leidet an Alarmismus und Selbstverzwergung – und verprellt ihre Stammwähler

von Benedikt Becker Das Niedersachsen-Wahl zeigt: Die Liberalen haben ein massives Darstellungsproblem in der Ampelkoalition. In der Wahrnehmung der Wähler stehen sie als Blockierer da. Und gegenüber der Stammklientel ist Alarmismus zu wenig.

Im Land der Sturmfesten mussten Liberale an diesem Wahlabend besonders erdverwachsen sein. Man hätte vor lauter Frust sonst glatt die Wände hochlaufen können. Zuerst durften die Wahlkämpfer der FDP in Niedersachsen noch hoffen, dass am Ende alles gut wird. Dass sich dieser Kernkraftakt gelohnt hat, für den sie den vergangenen Wochen geackert hatten. Dass die FDP im Landtag bleibt – wenn auch knapp.

Doch je später der Abend, desto kleiner der gelbe Balken. Um 23:26 Uhr dann das vorläufige amtliche Endergebnis: 4,7 Prozent. Die FDP fliegt raus. Es war noch nicht einmal knapp.