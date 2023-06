Sie wählen uns, sie wählen uns nicht... Die Grünen um Robert Habeck und Annalena Baerbock stecken in der Krise. Haben sie genug vom Regieren – oder das Land von ihnen?

Die Grünen in der Zerreißprobe: Warum jetzt ein Aufstand droht

Aufruhr in der Partei

von Veit Medick und Jan Rosenkranz Aufstand in der Partei, Frust bei den Wählern – Baerbock, Habeck und Co. verschrecken die Deutschen, und der Asylstreit verschärft die Identitätskrise. Regieren die Grünen sich kaputt? Report aus dem Inneren einer verunsicherten Partei.

Die Frau hat Stress. Sie sitzt in der ersten Reihe und trommelt mit dem Zeigefinger auf das Display ihres Handys. Sie hört, was um sie herum geschieht, manchmal klatscht sie auch, aber nur mit dem Mobiltelefon in der Hand. Dann tippt sie weiter, liest, tippt, liest, tippt.

Ricarda Lang muss die Lage im Blick behalten, reagieren, erklären. Es ist schwer was los in ihrer Partei.