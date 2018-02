"Herr Schulz, schließen Sie aus, dass Sie in ein von Frau Merkel oder ein von der CDU/CSU geführtes Kabinett eintreten als Minister?" "Ja. Ja. Ganz klar. In eine Regierung von Angela Merkel werde ich nicht eintreten." Am 25. September hatte er sich noch ein Mal festgelegt, einen Tag nach der Wahlschlappe der SPD. Er Minister unter Angela Merkel? Das kommt nicht in Frage. Am vergangenen Mittwoch nun die Kehrwende, lange war schon darüber spekuliert worden. "Ich habe Ihnen eben gesagt, dass ich glaube, dass deutsches nationales Interesse - politisch, wirtschaftlich, kulturell und was die internationale Friedensordnung angeht - untrennbar verbunden ist mit der Stärkung der Europäischen Union. Und deshalb möchte ich, vorausgesetzt wir bekommen ein Mandat unserer Mitglieder, in die Regierung als Außenminister der Bundesrepublik Deutschland eintreten." Ob die Kehrtwende Schulz' Glaubwürdigkeit oder gar der SPD selbst schaden wird, das könnte das Mitgliedervotum zum Koalitionsvertrag zeigen. Dessen Ergebnis soll am 4. März bekanntgegeben werden.