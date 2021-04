Lambrecht befürwortet Vorstoß für mehr Freiheiten für vollständig Geimpfte +++ "Forbes": Kim Kardashian ist jetzt Milliardärin +++ Prozessbeginn im Missbrauchskomplex Münster +++ Die Nachrichtenlage am Mittwochmorgen.

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

während die Impfungen in Deutschland und in der EU schleppend laufen, geht es in den USA im "Schnellgang" voran, wie US-Präsident Joe Biden sagt. Die unter seinem Vorgänger Donald Trump gestartete Impfkampagne nimmt rasch Fahrt auf – schon Mitte dieses Monats soll jeder erwachsene US-Amerikaner ein Anrecht auf die Impfung haben.

Die Schlagzeilen zum Start in den Tag

Wir haben für Sie zusammengefasst, was in der Nacht passiert ist:

Impfkampagne in den USA schreitet rasch voran

Bereits in zwei Wochen sollen alle Erwachsenen in den USA ein Anrecht auf eine Corona-Impfung haben – zwölf Tage früher als bislang geplant. Wie US-Präsident Joe Biden am Dienstag im Weißen Haus sagte, können sich ab dem 19. April alle Erwachsenen ungeachtet von Alter, Beruf und möglichen Vorerkrankungen impfen lassen. Zugleich appellierte der Präsident erneut an die Bevölkerung, im Kampf gegen die Pandemie nicht nachzulassen.

Bislang hatte Biden den 1. Mai als Ziel ausgegeben, um die Priorisierung von Risikogruppen bei Impfungen zu beenden. Die landesweite Impfkampagne macht aber rasche Fortschritte. Biden lobte am Dienstag die "harte Arbeit" der Gouverneure der 50 US-Bundesstaaten, die das ermögliche. Die Impfkampagne war unter dem vorherigen US-Präsidenten Donald Trump vorbereitet und gestartet worden. "Unsere Impfkampagne befindet sich im Schnellgang", sagte Biden. Die USA seien das erste Land, das 150 Millionen Impfstoffdosen verabreicht und mehr als 62 Millionen Menschen vollständig geimpft habe.

Knapp 10.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind innerhalb eines Tages knapp 10.000 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) heute früh unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 9677 Neuansteckungen sowie 298 weitere Todesfälle gemeldet. Das RKI wies darauf hin, dass rund um die Osterfeiertage weniger Tests gemacht und gemeldet würden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag von 123 auf 110,1.

Müller sieht in Ausbeutung der Natur wichtige Ursache für Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie ist nach den Worten von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) auch eine "Folge des weltweiten ausbeuterischen Umgangs mit der Natur". Das Coronavirus habe seinen Ursprung bei Wildtieren und sich auf einem Wildtiermarkt verbreitet, schrieb Müller anlässlich des Welttags der Gesundheit in einem Gastbeitrag für die Düsseldorfer "Rheinische Post". Er forderte eine "drastische" Verringerung des Wildtierhandels und eine Schließung der "gefährlichen Wildtiermärkte".

Lambrecht befürwortet Vorstoß für mehr Freiheiten für vollständig Geimpfte

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat sich hinter den Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gestellt, vollständig gegen das Coronavirus geimpften Menschen mehr Freiheiten einzuräumen. "Wenn jetzt wissenschaftlich belegt wird, dass von Geimpften keine höhere Gefahr für andere ausgeht als von negativ getesteten Personen, entfällt eine wichtige Begründung für die Einschränkung ihrer Grundrechte", sagte Lambrecht der "Bild"-Zeitung.

Kreuzfahrtschiffe der Norwegian Cruise Line gehen ab Juli für Geimpfte wieder auf

Das Kreuzfahrtunternehmen Norwegian Cruise Line bietet ab Juli wieder Reisen an - jedoch nur für Geimpfte. Die US-Reederei gab am Dienstag bekannt, sie werde ab dem 25. Juli schrittweise die Kreuzfahrten wieder aufnehmen. Drei Schiffe der 17-köpfigen Flotte werden demnach neue Routen rund um Griechenland und die Karibik befahren.

Niederländischer Frachter treibt vor Norwegens Küste verlassen im Meer

Ein niederländischer Frachter ist vor der Küste Norwegens in Seenot geraten und treibt nach der Rettung der Besatzung verlassen im Meer. Die "Eemslift Hendrika" war von Bremerhaven nach Kolvereid in Norwegen unterwegs, als das Schiff bei stürmischem Wetter eine schwere Schlagseite bekam, wie die norwegischen Behörden am Dienstag mitteilten. Die zwölfköpfige Mannschaft hatte demnach am Montag einen Notruf abgesetzt und wurde per Hubschrauber von dem Frachter gerettet. Die "Eemslift Hendrika" stellt mit ihren 350 Kubikmetern Schweröl und 75 Kubikmetern Diesel an Bord ein Risiko für die Umwelt dar.

"Forbes": Kim Kardashian ist jetzt Milliardärin

Reality-TV-Star Kim Kardashian ist jetzt Milliardärin. Das US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" nahm die 40-jährige Unternehmerin am Dienstag in seine Milliardärs-Liste auf. Der Reichtum stammt demnach von Kardashians Kosmetik-Unternehmen KKW Beauty, ihrer Bekleidungsmarke Skims, der Reality-TV-Serie "Keeping Up with the Kardashians", Werbeeinnahmen und Investitionen. Betrug Kardashians Vermögen laut "Forbes" im vergangenen Oktober noch 780 Millionen Dollar (mehr als 660 Millionen Euro), stieg es nun auf rund eine Milliarde Dollar an.

Behandlungsverbot von Transjugendlichen in Arkansas beschlossen

Trotz des Widerstands des Gouverneurs ist im US-Bundesstaat Arkansas ein umstrittenes Gesetz beschlossen worden, das geschlechtsangleichende Maßnahmen für Transjugendliche verbietet. Das Gesetz untersagt Ärzten, unter 18-Jährige für die Geschlechtsanpassung mit Hormonen oder Pubertätsblockern zu behandeln oder sie zu operieren. Der republikanische Gouverneur Asa Hutchinson hatte am Montag zwar ein Veto gegen die vom Parlament abgesegnete Gesetzesvorlage eingelegt, wurde am Dienstag jedoch von der Abgeordnetenkammer und dem Senat überstimmt.

Was heute wichtig wird

Das sind die wichtigsten Themen und Termine des Tages:

Wie geht es weiter mit Astrazeneca?

Während endlich auch Hausärzte mitimpfen können, berät Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit den Gesundheitsministern der Länder über Zweitimpfungen für Personen unter 60 Jahren, die ihre Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten hatten. Das Serum war wegen (einer sehr geringen) Thrombose-Gefahr in die Kritik geraten.

Prozessbeginn im Missbrauchskomplex Münster gegen 45-Jährigen aus Berlin

Vor dem Landgericht Münster wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten den schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes in drei Fällen sowie den Besitz von kinderpornografischen Schriften in fünf Fällen vor. Bei dem Opfer soll es sich um einen heute elf Jahre alten Jungen aus Münster handeln, der in dem Komplex laut den Ermittlern wiederholt Opfer von schweren Missbrauchshandlungen geworden ist. Laut Anklage soll der Junge im Juni 2019 in Hannover und im August und Dezember 2019 in Münster von dem Angeklagten im Beisein seines im Hauptverfahren angeklagten 27-jährigen Pflegevaters missbraucht worden sein

Urteil gegen rund 500 Angeklagte im Zusammenhang mit dem Putschversuch in der Türkei

Den Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, das Gebäude des Staatssenders TRT in Ankara in der Putschnacht besetzt zu haben. Anschuldigungen sind nach Angaben von Anadolu unter anderem versuchte Aufhebung der verfassungsmäßigen Ordnung und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation.

Champions League und DFB-Pokal-Viertelfinale

Am Abend kommt es zu der seltenen Situation, dass sowohl eine nationale als auch eine internationale Pokalpartei am selben Tag stattfindet. So wird ab 18.30 Uhr das wegen der Corona-Pandemie verschobene Viertelfinale zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen nachgeholt. Direkt im Anschluss, um 21 Uhr, geht für den FC Bayern die Mission Titelverteidigung in die nächste Runde. Zuhause in der Allianzarena empfängt die Mannschaft von Hansi Flick Paris Saint-Germain.

Weitere Nachrichten lesen Sie hier bei stern.de. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Tag.

Ihre stern-Redaktion