Trotz der Lieferengpässe bei den Impfstoffen gegen das Coronavirus hält Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Zusage fest, bis zum Ende des Sommers jedem Bürger ein Impfangebot machen zu können, Entsprechend äußerte sich Merkel in Berlin . Nachh stundenlangen Beratungen von Bund, Ländern, und Phamaindustrie. Um die Impfungen besser planen zu können, wollen Bund und Länder nun einen nationalen Impfplan aufstellen. Hierbei sei man auf die Informationen der Hersteller angewiesen, sagte Merkel: "Wir haben auch den Herstellern, glaube ich sehr klar gemacht, dass jede Woche mehr, die sie uns etwas voraussagen können, gut ist. Aber sie haben uns auch wiederum verdeutlicht, das finde ich auch verständlich, dass sie nicht mehr zusagen können, als für sie redlich ist. Und ich finde, das Thema Transparenz aber auch das Thema Redlichkeit: Was können wir versprechen, was können wir nicht versprechen in einem solchen Prozess, ist ganz wichtig." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder appellierte an die Geduld der Bevölkerung. Das kommende halbe Jahr werde noch einmal eine echte Herausforderung: "Was auch klar ist: Im ersten Quartal wird es nicht mehr beim Impfstoff. Das steht fest. Da wird also nicht ein Mehr an Impfstoff kommen. Danach, für die weiteren Quartale ist es so, dass der Impfstoff ausreichen dürfte. Und zwar weit ausreichen dürfe. Fakt ist dann nur noch die Frage der Zeitachsen, die wir dann haben." Sollten genug Impfdosen vorhanden sein, sollen sich die Bürger nicht nur in den Impfzentren, sondern auch bei ihren Hausärzten impfen lassen können. Sonderrechte für Geimpfte könne es vorerst nicht geben sagte Merkel: "Bis jetzt ist noch nicht nachgewiesen, dass diejenigen, die geimpft sind, trotzdem das Virus weitergeben können. Und so lange wir eine Situation haben wie jetzt, dass eine ganz kleine Minderheit geimpft ist und eine große Merheit nicht, wird es keine neuen Freiheiten geben." Die Impfungen in Deutschland und der EU hatten kurz vor dem Jahreswechsel begonnen. Begleitet waren die ersten Wochen von Lieferschwierigkeiten einzelner Hersteller, Problemen bei der Terminvergabe und viel Unmut über fehlenden Impfstoff.

Der "Impfgipfel" hat vor allem Ernüchterung gebracht: Beim eher schleppenden Tempo gibt es wohl auch in den nächsten Wochen keinen richtigen Schub bei der Impfung der deutschen Bevölkerung gegen das Coronavirus. Die Blicke richten sich unterdessen auf nächsten Mittwoch, wenn Bund und Länder entscheiden wollen, ob der Lockdown wieder verlängert wird.

Massiver Polizeieinsatz in Russland gegen Demonstranten nach Nawalny-Urteil

Kurz nach der Verurteilung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny zu Haft in einem Straflager sind die russischen Sicherheitskräfte massiv gegen Demonstranten in mehreren Städten vorgegangen. Mehr als 1300 Menschen wurden am Dienstagabend bei Protesten gegen Staatschef Wladimir Putin festgenommen, wie die Nichtregierungsorganisation OVD-Info mitteilte. Zu den Demonstrationen hatten Anhänger des wichtigsten Putin-Widersachers unmittelbar nach der Urteilsverkündung aufgerufen.

Ein Moskauer Gericht hatte am Dienstag entschieden, dass der nach einem Giftanschlag in Deutschland behandelte Nawalny eine bereits verhängte Bewährungsstrafe nun in einer Strafkolonie ableisten muss. Von der dreieinhalbjährigen Bewährungsstrafe wurde ihm ein früherer Hausarrest abgezogen.

Amazon-Gründer Jeff Bezos gibt Konzernführung ab

Der Internetgigant Amazon vollzieht einen historischen Führungswechsel: Konzerngründer Jeff Bezos gibt nach fast drei Jahrzehnten die Leitung des Unternehmens ab. Bezos wird die Führung der Konzerngeschäfte im dritten Quartal an den bisherigen Chef der Cloud-Computing-Sparte von Amazon, Andy Jassy, übertragen, wie Amazon mitteilte. Bezos wird aber als Verwaltungsratsvorsitzender weiterhin eine wichtige Rolle bei Amazon spielen.

Studie: Erbschaften machen Vermögende noch reicher

Vermögende in Deutschland profitieren einer Studie zufolge am stärksten von lukrativen Erbschaften. Nach Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) geht fast die Hälfte des Erbschafts- und Schenkungsvolumens an die reichsten zehn Prozent der Begünstigten. Die anderen 90 Prozent teilen sich die verbleibende Hälfte. "Die Erbschaftswelle verschärft die absolute Vermögensungleichheit", analysiert DIW-Experte Markus Grabka.

Mehr als 9700 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 9700 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) heute früh unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 9705 Ansteckungsfälle registriert.

Merkel verteidigt Impfstrategie

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für Verständnis für den Ablauf der Corona-Impfungen in Deutschland geworben. "Wir können keinen starren Impfplan machen", sagte Merkel am Dienstag in der ARD-Sendung "Farbe bekennen". Die Hersteller hätten den Regierungschefs von Bund und Ländern bei dem Spitzengespräch zum Thema am Vortag erläutert, dass die Impfstoffe unter Hochdruck produziert würden und exakte Voraussagen über die genauen Mengen nicht lange im Voraus getroffen werden könnten. "Wir müssen das modellieren, wir müssen das dynamisch anpassen." Oppositionsparteien und Verbände zeigten sich am Dienstag enttäuscht über die Ergebnisse des sogenannten Impfgipfels. Aus der Wirtschaft kam Kritik wegen fehlender Perspektiven für einen Weg aus dem Lockdown.

Mexiko lässt russischen Corona-Impfstoff Sputnik V zu

Mexikos Behörden haben dem russischen Coronavirus-Impfstoff Sputnik V eine Notfallzulassung erteilt. Das verkündete der Pandemie-Experte des Gesundheitsministeriums, Hugo López-Gatell, in seiner allabendlichen Corona-Pressekonferenz am Dienstag (Ortszeit). Kurz zuvor hatte das medizinische Fachblatt "The Lancet" neue Daten russischer Forscher veröffentlicht, nach denen das Vakzin eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent hat.

US-Präsident Biden treibt Abkehr von Trumps Migrationspolitik voran

Mit der Unterzeichnung von drei Verfügungen hat der neue US-Präsident Joe Biden den von ihm angestrebten Kurswechsel in der Migrationspolitik vorangetrieben. Er mache von seinem Vorgänger Donald Trump erteilte Anordnungen zu Einwanderungs- und Asylfragen rückgängig, die im Widerspruch zum Charakter und der Sicherheit der Vereinigten Staaten stünden, sagte Biden im Weißen Haus.

Mit einer Verfügung will Biden Migrantenfamilien wieder vereinen, die in Trumps Amtszeit von US-Behörden an der Grenze zu Mexiko getrennt wurden. Mit einer weiteren sollen Regelungen der Vorgängerregierung überprüft und gegebenenfalls umgekehrt werden, mit denen die US-Grenze zu Mexiko für Asylsuchende faktisch geschlossen worden war. Auch andere Regelungen, die Hürden für legale Migration geschaffen hätten, kämen nun auf den Prüfstand, erklärte die Regierung.

Mehr als 70 Häuser nahe Perth durch Waldbrand zerstört

Durch einen Waldbrand nahe der westaustralischen Metropole Perth sind bereits mehr als 70 Wohnhäuser vernichtet werden. Nach Angaben der Behörden wurden bis heute Mittag (Ortszeit) mindestens 71 Häuser zerstört. Die Flammen fraßen sich durch die Hügellandschaft nahe der Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt fort und bewegten sich in westlicher Richtung auf dichter bevölkerte Gegenden zu. Todesfälle oder Fälle von schwereren Verletzungen durch die Flammen wurden zunächst nicht bekannt.

Prototyp von neuer SpaceX-Rakete erneut bei Landung explodiert

Erneuter Rückschlag für die Mars-Ambitionen von High-Tech-Pionier Elon Musk: Ein zweites Mal ist ein Prototyp einer neuen Rakete von Musks Unternehmen SpaceX bei der Landung explodiert. Die Starship SN9 prallte auf den Boden und ging in Flammen auf. Auf lange Sicht will SpaceX mit den Starship-Raketen Reisen zum Mars ermöglichen.

Das wird heute wichtig:

Koalitionsspitzen beraten über Corona-Hilfen und bewaffnete Drohnen

Die Spitzen von Union und SPD kommen um 18 Uhr erstmals im Superwahljahr 2021 zu einem Koalitionsausschuss zusammen. Bei dem vor allem auf Initiative der SPD angesetzten Treffen im Kanzleramt in Berlin soll über finanzielle Verbesserungen für Geringverdiener, Arbeitslose und für Firmen mit Verlusten in der Corona-Krise beraten werden. CDU und CSU pochen auf bessere Möglichkeiten zum Verlustrücktrag für Betriebe, die unter der Corona-Krise leiden. Ebenso will die CDU über das Streitthema bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr sprechen, bei dem die SPD zuletzt überraschend einen Rückzieher gemacht hatte.

Bundeswehr-Team startet zu Corona-Hilfe nach Portugal

Die Bundeswehr beginnt mit der Nothilfe für das von der Corona-Pandemie schwer getroffene Portugal. Dazu fliegt die Luftwaffe vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen aus 26 Soldaten mit Medizingeräten nach Lissabon. Sie sollen dort helfen, Engpässe bei der Behandlung schwerkranker Corona-Patienten zu bewältigen.

Nominierungen für Golden Globes werden verkündet

In Hollywood werden ab 14 Uhr (MEZ) die Nominierungen für die 78. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen des kleinen Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien gelten nach den Oscars als die wichtigsten amerikanischen Filmpreise.

DFL stellt Abschlussbericht der "Taskforce Zukunft Profifußball" vor

Die Deutsche Fußball Liga stellt den Ergebnisbericht zur "Taskforce Zukunft Profifußball" vor. Für die Video-Pressekonferenz um 12 Uhr in Frankfurt/Main sind DFL-Boss Christian Seifert und Heidi Möller angekündigt. Die Direktorin des Instituts für Psychologie der Universität Kassel hatte die Arbeitsgruppen mit 37 Experten aus Sport, Gesellschaft, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft moderiert. Inhaltlich ging es darum, wie sich der bezahlte Fußball auf gesündere Beine stellt. In der Corona-Krise werden vor allem die hohen Gehälter und Ablösesummen kritisiert.

Karlsruhe entscheidet über Klage zu Amri-Untersuchungsausschuss

Kurz nach Abschluss der Zeugenvernehmungen im Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestags veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht dazu um 9.30 Uhr noch eine Entscheidung. Dabei geht es um einen V-Mann-Führer beim Verfassungsschutz, den Grüne, Linke und FDP befragen wollen. Die Bundesregierung hatte das verweigert. Der Islamist t Anis Amri fwar am 19. Dezember 2016 mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin gerast. Zwölf Menschen wurden getötet. Amri wurde später in Italien von der Polizei erschossen.

Commerzbank-Aufsichtsrat berät Sparpläne des Vorstands

Mit einem drastischen Sparkurs will der neue Konzernchef Manfred Knof die Commerzbank wieder nach vorne bringen. Ab 13.00 Uhr berät der Aufsichtsrat des Frankfurter MDax-Konzerns über die bereits öffentlich gemachten Eckpunkte der künftigen Strategie. Im Anschluss an die Sondersitzung des Kontrollgremiums will der Vorstand den Kurs festzurren. Das Management plant, bis 2024 von den zuletzt gut 39.600 Vollzeitstellen (Stand Ende September) weltweit rund 10.000 zu streichen. Das Filialnetz in Deutschland mit derzeit 790 Standorten soll auf 450 fast halbiert werden. Gemeinsam mit der Online-Tochter Comdirect, die gerade in den Konzern integriert wird, will die Commerzbank verstärkt auf digitale Angebote setzen. Mit dem harten Sparkurs will der Vorstand die Kosten deutlich drücken. Bis 2024 sollen sie im Vergleich zum Jahr 2020 um 1,4 Milliarden Euro sinken.

ATP Cup beginnt für deutsches Tennis-Team: Zverev gefordert

Für die deutschen Tennis-Herren beginnt mit der Vorrundenpartie gegen Kanada der ATP Cup (00.00 Uhr MEZ/Sky und Servus TV). Die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff bekommt es zunächst mit dem früheren Wimbledon-Finalisten Milos Raonic zu tun. Anschließend trifft Topspieler Alexander Zverev im Spitzeneinzel auf Denis Shapovalov. Die deutsche Top-Spieler hatte im vergangenen Jahr alle seine Einzel beim ATP Cup verloren. Deshalb will es Zverev in diesem Jahr unbedingt besser machen. Für das Doppel sind bei Deutschland die beiden French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies vorgesehen. Kanada verlor zum Auftakt gegen Serbien.

DFB-Pokal-Achtelfinale: Zwei Bundesliga-Duelle im Blickpunkt

Zum Abschluss der Achtelfinal-Runde im DFB-Pokal stehen am Abend zwei Bundesliga-Duelle im Mittelpunkt. Dabei empfängt der VfL Wolfsburg ab 18.30 Uhr den Tabellenletzten FC Schalke 04 (live auf Sport 1, Sky und im stern-Ticker). Der VfB Stuttgart trifft am Abend (20.45 Uhr/ARD, Sky und stern-Ticker) auf Borussia Mönchengladbach. Außerdem spielt der Bundesliga-Zweite RB Leipzig gegen den Zweitligisten VfL Bochum (18.30 Uhr), der 1. FC Köln gastiert beim liga-tieferen Jahn Regensburg (20.45 Uhr).