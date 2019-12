Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

für die SPD soll mit dem am Vormittag startenden Parteitag der Neuanfang beginnen. Das neue Führungsduo Saskia/Esken Norbert Walter-Borjans soll offiziell bestätigt werden, dazu stehen die Wahlen der Parteivizes an. Spannend hierbei wird vor allem sein, ob Juso-Chef Kevin Kühnert oder Arbeitsminister Hubertus Heil einen der Posten ergattern.

Die Schlagzeilen zum Start in den Tag

Pelosi verteidigt angestrebtes Amtsenthebungsverfahren gegen Trump

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, hat das von ihrer Partei angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump verteidigt. Andernfalls würde auch jedem zukünftigen US-Präsidenten signalisiert, "dass unsere Demokratie tot ist", sagte sie bei einer Veranstaltung des US-Senders CNN, während der sie von Wählern befragt wurde.

Verfolgungsjagd in Florida endet mit vier Toten

Ein Raubüberfall mit anschließender Verfolgungsjagd und Schießerei mitten im Berufsverkehr hat im US-Bundesstaat Florida vier Menschen das Leben gekostet. Neben zwei bewaffneten Kriminellen wurden dabei auch ein als Geisel genommener Paketdienstfahrer und ein unbeteiligter Autoinsasse getötet, wie ein FBI-Sprecher sagte. Die tödlichen Schüsse fielen am Ende der Verfolgungsjagd an einer viel befahrenen Kreuzung der Stadt Miramar inmitten zahlreicher stehender Autos.

Bericht: Im Kampf gegen Clans soll Aufenthaltsgesetz verschärft werden

Im Kampf gegen die Clan-Kriminalität will das Bundesinnenministerium einem Bericht zufolge das Aufenthaltsgesetz verschärfen. "Der Fall Miri hat Anlass gegeben, dass wir die ausländerrechtlichen Regelungen und auch Haftmöglichkeiten im Falle der Wiedereinreisesperren schärfen", sagte Helmut Teichmann, Staatssekretär im Bundesinnenministerium, der "Welt". Künftig soll demnach ein Verstoß gegen ein Einreiseverbot ein eigenständiger Haftgrund sein.

Uber wurden in USA fast 6000 Fälle sexueller Gewalt in zwei Jahren gemeldet

Dem Fahrdienstvermittler Uber sind in den Vereinigten Staaten in den Jahren 2017 und 2018 fast 6000 Fälle sexueller Gewalt von Fahrgästen, Fahrern oder Dritten gemeldet worden. Darunter seien 464 Vergewaltigungen, heißt es in dem erstmals von dem Unternehmen veröffentlichten Sicherheitsbericht. Hinzu kamen demnach fast 600 versuchte Vergewaltigungen. Bei den anderen Übergriffen handelte es sich unter anderem um unerlaubte Berührungen oder Küsse.

Uber meldete zudem zehn tödliche Angriffe im Jahr 2017 und neun weitere 2018. Acht Todesopfer waren demnach Fahrgäste, sieben waren Fahrer und vier waren Zuschauer oder nicht direkt beteiligte.

Großer Klimamarsch in Madrid mit Greta Thunberg

Mit einer Großkundgebung im Zentrum von Madrid wollen Hunderttausende Demonstranten am Abend den Teilnehmern der Weltklimakonferenz Druck machen. Der Protestmarsch, zu dem auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg erwartet wird, startet um 18 Uhr.

Merkel besucht Konzentrationslager Auschwitz

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht erstmals das ehemalige deutsche Konzentrationslager Auschwitz. Offizieller Anlass ist das zehnjährige Bestehen der Stiftung Auschwitz-Birkenau, die sich für den Erhalt der Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Lagers einsetzt.

Streiks in Frankreich schränken Verkehr heute stark ein

Der Nah- und Fernverkehr sowie Flughäfen in Frankreich werden wieder von massiven Streiks betroffen sein. Die französische Staatsbahn SNCF rechnete nach eigenen Angaben mit sehr starken Störungen des Verkehrs.

Deutsche Jahrescharts werden veröffentlicht

Wer 2019 in den Jahrescharts vorne liegt, wird heute bekanntgegeben. Die Marktforscher von GfK Entertainment in Baden-Baden – sie sind Ermittler der offiziellen Deutschen Charts – wollen die erfolgreichsten Musiker bei Singles und Alben am Nachmittag veröffentlichen.

Klinsmann will bei Frankfurt-Gastspiel ersten Sieg mit der Hertha

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann will in seinem zweiten Bundesliga-Spiel mit Hertha BSC endlich gewinnen. Die Hauptstädter sind am Abend zum Auftakt des 14. Spieltags bei Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt gefordert.

