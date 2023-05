von Florian Schillat Die SPD feiert ihr 160-jähriges Bestehen, zurück im Kanzleramt und mit reichlich Optimismus. Dabei ist der Plan vom "sozialdemokratischen Jahrzehnt" noch nicht aufgegangen. Woran hapert's?

Es ist gar nicht so lange her, da sagte Lars Klingbeil: "Das reicht mir nicht." Er wolle mehr, ließ der jetzige SPD-Co-Chef, seinerzeit noch Generalsekretär, die Delegierten auf dem Bundesparteitag im Dezember 2021 wissen. Und rief nicht weniger als ein "sozialdemokratisches Jahrzehnt" aus, beflügelt vom Sieg bei der Bundestagswahl, der eine "große Chance" sei. "Jetzt liegt es an uns."