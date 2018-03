Alle Nachrichten zum SPD-Mitgliederentscheid im stern-Ticker:

+++ 19.43 Uhr: SPD gibt Ergebnis der Mitgliederbefragung am Sonntag um 9.00 Uhr bekannt +++



Die SPD gibt am Sonntagmorgen um 09.00 Uhr das Ergebnis der Mitgliederbefragung über den Koalitionsvertrag mit der Union bekannt. Zu dem SPD-Basisvotum waren die gut 463.000 Mitglieder der Partei vom 20. Februar bis zum 2. März aufgerufen. 120 ehrenamtliche Helfer wurden von den SPD-Landesverbänden entsandt, um die Stimmzettel in der Nacht zum Sonntag unter notarieller Aufsicht auszuzählen.

+++ 18.22 Uhr: Die Auszählung hat begonnen +++

Die Auszählung des in ganz Europa mit Spannung verfolgten SPD-Mitgliederentscheids über den erneuten Eintritt in eine große Koalition hat begonnen. Am Samstag traf um kurz vor 17.00 Uhr der Post-Lastwagen mit den Abstimmungsbriefen am Willy-Brandt-Haus in Berlin ein. Nach dem Öffnen mit zwei Hochleistungsschlitzmaschinen, die rund 20.000 Briefe pro Stunde öffnen, sollten rund 120 SPD-Mitglieder die ganze Nacht die Stimmen auszählen.



Von dem Ergebnis hängt ab, ob Deutschland über fünf Monate nach der Bundestagswahl eine neue Regierung bekommt und ob Angela Merkel ( CDU) sich am 14. März im Bundestag zur Kanzlerin wiederwählen lassen kann. Es sollte am Sonntagmorgen gegen 09.00 Uhr in der SPD-Zentrale verkündet werden. Damit das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt, mussten die Helfer ihre Telefone abgeben, die Glasfront des Willy-Brandt-Hauses war zudem flächendeckend mit Sichtschutzfolie abgeklebt worden.

Wegen zahlreicher Nachfragen: Unser #SPD-#Mitgliedervotum wird von 120 Mitgliedern (#YoGroko und #NoGroko) ausgezählt und notariell beaufsichtigt. Kein Beschiss. Bitte Verschwörungstheorien stecken lassen. ☝️🤓 — Juri Kühnert (@KuehniKev) 3. März 2018





+++ 14.47 Uhr: CDU sieht sich gerüstet für ein SPD-Nein zur Groko +++

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht seine Partei für den Fall eines Neins der SPD-Mitglieder zu einer großen Koalition gerüstet. "Wir haben uns bestens vorbereitet, in eine neue Koalition mit den Sozialdemokraten zu gehen, aber wir haben auch genügend Selbstbewusstsein für den anderen Fall entwickelt", sagte der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel". "Unsere Position lautete immer: Eine andere Entscheidung der SPD wirft die CDU nicht um."





+++ 13.30 Uhr: Nahles rechnet bei Mitgliedervotum mit einem Ja +++

Die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles geht nach dem Ende der SPD-Mitgliederbefragung von einem Ja der Basis zur Neuauflage der großen Koalition aus. Über etwas anderes "spekuliere ich auch gar nicht", sagte Nahles am Samstag in Berlin. Der SPD-Vorstand kam dort zu einer zweitägigen Klausurtagung zusammen.



Die mehr als 460.000 SPD-Mitglieder konnten bis Freitagabend ihr Votum zum Koalitionsvertrag mit der Union abgeben. Das Ergebnis soll Sonntagmorgen bekanntgegeben werden. "Bei so einem schönen Sonnenschein sollten wir uns nur auf gute Nachrichten gefasst machen", sagte Nahles, die auch SPD-Fraktionschefin im Bundestag ist, zum Auftakt der Klausurtagung.

+++ 13.05 Uhr: Scholz spricht von hoher Wahlbeteiligung +++

Das sei ein wichtiges Wochenende für die SPD, sagte der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz. Man wisse schon jetzt, dass die Beteiligung an dem Entscheid sehr hoch gewesen sei. Man habe sich bewusst für eine Vorstandsklausur vor der Bekanntgabe des Ergebnisses entschieden. Dabei wolle man die Grundlagen für die Erneuerung der SPD legen.

+++ 11.08 Uhr: Apell für besseren Umgang der möglichen Koalitionspartner +++

Die designierte Landesvorsitzende der saarländischen SPD, Anke Rehlinger, hat für den Fall einer neuen großen Koalition auf Bundesebene einen besseren Umgang der Koalitionspartner miteinander gefordert. Sie sei "zuversichtlich", dass die SPD-Mitglieder der Koalition zugestimmt hätten, sagte.

+++ 10.46 Uhr: Barley erwartet Ja der SPD-Mitglieder zur Großen Koalition +++

Die geschäftsführende Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) blickt dem Ausgang des SPD-Mitgliedervotums optimistisch entgegen. "Ich bin zuversichtlich, dass eine Mehrheit unserer Mitglieder Ja zu diesem Koalitionsvertrag sagt", sagte Barley der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Den SPD-Mitgliedern sei die Verantwortung bewusst, die sie mit ihrer Entscheidung trügen. Die SPD habe in den beiden vergangenen Wochen "engagiert und sachlich" diskutiert, sagte die Ministerin, die auch das Arbeitsressort führt, der Zeitung weiter. Sie sei "begeistert" von der innerparteilichen Demokratie, die in ihrer Partei gelebt werde.