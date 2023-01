Videoquelle: rtl.de Im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer geht es unter anderem um die deutschen Militärlieferungen an die Urkaine. Die Mehrheit steht hinter der Entscheidung der Regierung, Marder-Panzer an das Land zu liefern.

von Tim Schulze Die Deutschen haben klare Vorstellungen über Panzerlieferungen und wie sie von der Ukraine genutzt werden sollten. Laut einer Forsa-Umfrage unterscheiden sich die Werte zwischen Ost und West und den Parteien aber stark.

Die Debatte tobt, seit Russland die Ukraine brutal überfallen hat: Sollen Deutschland und seine Verbündeten moderne Kampfpanzer an die Ukraine liefern? Im Mittelpunkt der hitzigen Diskussion steht die Frage nach dem Leopard 2. Er ist der meistgebaute moderne Kampfpanzer in Europa. Wollen ihn andere Länder an die Ukraine liefern, brauchen sie die Genehmigung der deutschen Bundesregierung.

Zuletzt unterstützte eine Mehrheit der Deutschen die zögerliche Haltung des Bundesregierung in der Frage der Waffenlieferungen. Doch mittlerweile zeichnet sich ein Stimmungsumschwung ab. In der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL Deutschland spricht sich eine Mehrheit dafür aus, Partner-Ländern wie Polen die Lieferung des deutschen Panzers zu erlauben. 54 Prozent bejahen diese Frage, 38 Prozent lehnen eine Genehmigung für andere Staaten ab.

Große Unterschiede zwischen Ost und West

Die Werte unterscheiden sich aber regional stark. In Ostdeutschland sind die Ergebnisse genau umgekehrt. Hier ist weiterhin eine Mehrheit gegen Lieferungen und Genehmigungen, 37 Prozent sind dafür. Auch die Unterschiede zwischen den Parteien sind groß. Es gibt zwar fast überall eine Mehrheit für die Genehmigung, doch bei den Grünen ist sie mit 81 Prozent mit Abstand am größten. In der SPD liegt sie bei 61 Prozent, ähnlich sind die Zustimmungswerte bei FDP und Union: Dort sind es 66 bzw. 63 Prozent. In der russlandfreundlichen AfD liegt die Zustimmung für die Genehmigung von Panzerlieferungen bei 21 Prozent.

Interessant sind die Ergebnisse zur Nutzung der Kampfpanzer. Hier spricht sich eine Mehrheit der Deutschen (58 zu 32 Prozent) klar dagegen aus, dass der Leopard 2 zur Rückeroberung der Krim eingesetzt wird. In der Frage der Rückeroberung der besetzten Gebiete im Osten der Ukraine sind die Deutschen hingegen nicht so zimperlich. Eine Mehrheit von 53 Prozent will dem überfallenen Land alle erforderlichen Mittel und Waffen für dieses Ziel zur Verfügung zu stellen.

Grünen wollen Krim zurückerobern

Unter den Grünen-Anhängern sind es sogar 73 Prozent, wenn es um die Rückeroberung der besetzen Gebiete geht. Auch beim Einsatz des Leopard 2 zur Rückeroberung der Krim sind die Grünen ganz vorn. Hier betragen die Zustimmungswerte 46 zu 40 Prozent, während bei den anderen Parteien eine Mehrheit dagegen ist. Handelt es sich um die besetzten Gebiete, gibt es auch bei SPD, Union und FDP eine Mehrheit der Anhänger, die für den Einsatz des Leopard 2-Panzers ist.

Eine weitere Frage, die in der öffentlichen Debatte eine Rolle spielt: Hat die zögerliche Haltung der Bundesregierung, was Waffenlieferungen angeht, dem Ansehen Deutschlands geschadet? Das glaubt mittlerweile eine Mehrheit von 49 Prozent, nur 34 Prozent sehen das nicht als Problem an.

Datenbasis: Erhebungszeitraum: 1.001 Befragte, Erhebungszeitraum: 18. und 19. Januar 2023, Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte, Auftraggeber: RTL Deutschland; der stern ist Teil von RTL Deutschland.