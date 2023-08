Vor dem Hintergrund massiver Sparzwänge hat die Bundesregierung im Haushaltsentwurf 2024 die Mittel für die Digitalisierung der Verwaltung und ihrer Dienstleistungen deutlich gekürzt. Das zuständige Bundesinnenministerium bestätigte am Mittwoch einen Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", wonach im kommenden Jahr noch 3,3 Millionen Euro vorgesehen sind – nach 377 Millionen Euro in diesem Jahr. Das Ministerium will 2024 aber dennoch etwa 300 Millionen Euro für den Bereich aufbringen, indem nicht verwendete Gelder aus den Vorjahren genutzt werden.

Die Kürzungen im Haushaltsentwurf 2024 beträfen laut "FAZ" vor allem die Verwaltungsdienstleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG), das 2017 in Kraft trat und bis Ende 2022 rund 600 Verwaltungsdienstleistungen digitalisieren sollte. In mehr als der Hälfte der Fälle ist das aber bis heute nicht gelungen, vielen anderen nur teilweise. Gespart werde außerdem an dem Projekt "Digitale Identitäten", das darauf zielt, wie sich Bürger im Netz rechtssicher ausweisen können.