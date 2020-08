Sehen Sie im Video: Rund 2800 Menschen demonstrieren in Dortmund gegen Corona-Schutzmaßnahmen.





Nach den Protesten in Berlin und Stuttgart haben am Sonntagnachmittag auch Demonstranten in Dortmund gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Schätzungen zufolge waren knapp 2800 Menschen zu der Veranstaltung gekommen, die von der Organisation "Querdenken-231" angemeldet worden war. Die meisten Teilnehmer der Demo trugen keine Mund-Nasen-Masken, die Abstandsregeln sollen aber laut Polizei nach entsprechenden Aufforderungen weitgehend eingehalten worden sein. Redner der Kundgebung warfen der Bundesregierung vor, die Bevölkerung über das Ausmaß der Pandemie anzulügen. Auf Schildern wurde auch gegen die Maskenpflicht an Schulen protestiert. "Das, was in den Medien gezeigt worden ist, stimmte keineswegs mit dem überein, was da wirklich auf den Straßen abgegangen ist. Und das hat mich so enttäuscht und so in Wut gebracht, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt an anderen Demonstrationen auch teilnehmen. Denn die Wahrheit ist nicht das, was uns glauben gemacht wird. " "Nun, ich bin zunächst einmal der Ansicht, dass jeder selbst entscheiden sollte, aber eine Maske trägt oder ob er eine Maske nicht trägt. Und damit sich ein jeder eine umfassende Meinung bilden kann, benötige ich sämtliche Wissenschaftler interdisziplinär, die dieses Phänomen Covid-19 jetzt erst einmal untersuchen. Das sind doch berechtigte Fragen." "Ich habe halt beobachtet in den letzten Wochen. Zuerst war man ja der absolute Idiot, wenn man dagegen etwas gesagt hat. Und inzwischen scheint das ja... scheint man ja doch in einer guten Gemeinschaft mit ganz vielen Idioten sich zu befinden." Laut Polizei verlief die Veranstaltung friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Die Versammlungsfreiheit sei ein hohes Gut und eine wesenstliche Aufgabe der Polizei sei es, sie bei friedlichem Verlauf zu schützen, hieß es.

