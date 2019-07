Der drastische Anstieg der genehmigten Rüstungsexporte im ersten Halbjahr sorgt in der Opposition, aber auch in der Regierungspartei SPD für Unmut. SPD-Rüstungsexperte Thomas Hitschler kritisierte vor allem, dass immer noch Rüstungsgüter an Staaten geliefert werden, die am Jemen-Krieg beteiligt sind. "Ich sehe keine vertretbare Grundlage für Rüstungsexporte in diese Region", sagte er der Nachrichtenagentur DPA. Grüne und Linke werfen den Regierungsparteien einen Bruch des Koalitionsvertrags vor.

Rüstungsexporte im Wert von 5,3 Milliarden Euro

Am Mittwoch hatte das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage des Grünen-Abgeordneten Omid Nouripour mitgeteilt, das bis Juni Rüstungsexporte im Wert von 5,3 Milliarden Euro genehmigt wurden. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum und bereits mehr als im gesamten Jahr 2018 mit 4,8 Milliarden Euro. In der Rangliste der wichtigsten Empfängerländer stand Ungarn mit 1,76 Milliarden Euro an Nummer eins mit großem Vorsprung vor Ägypten (801,8 Millionen Euro) und Südkorea (277,7 Millionen Euro).

Neben Ägypten ist noch ein weiterer am Jemen-Krieg beteiligter Staat unter den zehn besten Kunden der deutschen Rüstungsindustrie: Die Vereinigten Arabischen Emirate stehen auf Platz 6 mit 206,1 Millionen Euro. Union und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag im März 2018 eigentlich vorgenommen, den Exporten an die "unmittelbar" am Jemen-Krieg beteiligten Staaten einen Riegel vorzuschieben. Bereits vorgenehmigte Lieferungen wurden allerdings ausgenommen. Die VAE führen zusammen mit Saudi-Arabien eine Kriegsallianz an, die die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen bekämpft.

Genehmigungstau löst sich auf

Auffällig ist auch die sehr hohe Summe für Ungarn mit 1,7 Milliarden – etwa ein Drittel des Gesamtvolumens im ersten Halbjahr. Das Land hat 2018 Leopard-Panzer und Haubitzen bei Krauss–Maffei Wegmann bestellt. Der Umfang der Rüstungsexporte war in den Jahren 2017 und 2018 zurückgegangen. Nach Einschätzung von Branchenkennern lag der Rückgang aber eher daran, dass im letzten Quartal 2017 und im ersten Quartal 2018 Koalitionsverhandlungen liefen, es also keine handlungsfähige Regierung gab, die Exporte genehmigen konnte. In dieser Zeit scheinen sich Exportanträge gestaut zu haben, die jetzt nach und nach freigegeben werden.