Auf seiner eigenen, recht spontan anberaumten Pressekonferenz will der regimekritische, türkische Journalist Can Dündar am Freitag in Berlin den Fokus verändern. Es geht dabei um die Drohung des Präsidenten seines Herkunftslandes, Recep Tayyip Erdogan, eine gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am selben Tag abgehaltene Pressebegegnung zu boykottieren, sollte Dündar unter den Fragestellern sein. Dieses Vorgehen zeige Erdogans Angst vor der freien Presse, so Dündar. Am Ende habe er sich gegen eine Teilnahme entschieden. O-Ton: "Der wichtigste Grund für mich, nicht an der Pressekonferenz teilzunehmen, war die Erkenntnis, dass Erdogan meine Anwesenheit als Ausrede benutzen würde, selbst nicht anzutreten und so den kritischen Fragen meiner deutschen Kollegen zu entgehen." O-Ton: "Denn es geht darum, dass die Fragen gestellt werden können. Es ist nicht so wichtig, wer sie stellt." Dündar hielt seine Akkreditierung für die Veranstaltung in die Höhe und erklärte, eigentlich habe er der Pressekonferenz sehr wohl beiwohnen wollen. Aber Erdogan habe die Türkei mit nach Deutschland gebracht. Seine Haltung gegenüber der Presse lasse keine kritischen Fragen zu. Dündar wies auch Erdogans Vorwurf zurück, er habe Verrat begangen und sei ein Spion. Der türkische Präsident hatte bei der Pressekonferenz von Deutschland die Auslieferung des früheren Chefredakteurs der regimekritischen Zeitung "Cumhuriyet" verlangt. Merkel hat das Vorgehen der Türkei gegen zahlreiche Mitarbeiter des Blattes, die wegen Terrorvorwürfen zu Haftstrafen verurteilt wurden, scharf kritisiert. Dündar lebt in Deutschland im Exil, seine Frau befindet sich weiter in der Türkei und darf das Land nicht verlassen.