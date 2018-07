Wenn Bauer Lampe aus Breydin in Brandenburg über sein Sonnenblumenfeld geht, könnte er vermutlich heulen. Dort, wo in guten Jahren prächtige Pflanzen stehen, sind in diesem Jahr nur kümmerliche und abgestorbene Gewächse zu sehen. Schuld sind die Hitze und die Trockenheit der vergangenen Monate: "Ja, ich glaube da muss man gar nicht so viel sagen, man kann es ja zeigen. Das ist der Rest einer Pflanze, die eigentlich so groß sein müsste, dass wir uns hier nicht sehen dürften im Felde. Also mannshoch sein müssten, mit großen Körben. Sie sehen großflächig tot, das andere sehr schlecht entwickelt. Es ist zwar ein leichter Standort aber dort haben wir in den anderen Jahren auch gut geerntet. Wo Wasser fehlt, macht die Natur auch mal ein Ende. Das muss man auch so deutlich sagen, hier werden wir auch keinerlei Ertrag in nennenswerter Größe erreichen können." Auch um seine Rinder macht sich Bauer Lampe Sorgen. Auf den Weiden und Koppeln finden sie nicht mehr genug zu fressen, so dass Lampe Futter dazukaufen muss. In anderen Betrieben ist es wegen der angespannten Futterlage schon zu Notschlachtungen gekommen. Vor dem geplanten Dürregipfel von Bund und Ländern an diesem Dienstag fordert Bauernpräsident Joachim Rukwied finanzielle Unterstützung in Höhe von einer Milliarde Euro für die Landwirte. Das sei notwendig, um die Ernteausfälle auszugleichen. "Ja, der Notstand muss durch Bund und durch die Bundesländer ausgerufen werden. Damit werden dann die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass Landwirte, die weniger als 30 Prozent im Schnitt der letzten Jahre ernten, direkt Unterstützung erhalten könnten." Wegen der Dürre rechnet der Deutsche Bauernverband mit der schlechtesten Ernte der vergangenen 20 Jahre. Bei der Wintergerste wird mit einem Rückgang von etwa 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Auch bei anderen Feldfrüchten werden deutlich geringere Erträge erwartet. Am Dienstag soll es eine erste Bestandsaufnahme über die Lage in der Landwirtschaft bei einem Arbeitstreffen von Vertretern von Bund und Ländern geben. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist in Teilen von Nord- und Ostdeutschland vorerst kein Ende der Trockenheit in Sicht.