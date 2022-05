Im Verteidigungsausschuss ist es offenbar zu einem Eklat um Olaf Scholz gekommen. Mehrere FDP-Mitglieder verließen den Raum, da der Kanzler ihnen offenbar zu ausweichend auf Fragen zur Ukraine-Politik geantwortet hat.

Bei der Befragung von Bundeskanzler Olaf Scholz im Verteidigungsausschuss ist es offenbar zu einem Eklat gekommen. Mehrere FDP-Ausschussmitglieder haben den Raum verlassen, nachdem der Kanzler aus ihrer Sicht auf Fragen zu ausweichend geantwortet hat. Darüber hatte unter anderem "ntv" berichtet. Auf Twitter bestätigte der stellvertretende Ausschussvorsitzende Henning Otte von der Unionsfraktion den Vorfall: "Kurios statt konstruktiv gibt der @Bundeskanzler keine konkrete Aussage zu einem erwarteten Besuch nach Kiew", schrieb der CDU-Politiker. "Die @fdpbt verlässt daraufhin die Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. Koalitionsfrieden sieht anders aus."

Der verteidigungspolitische Sprecher der Union, Florian Hahn, sprach von einem "unglaublichen Vorgang". "Offensichtlich war man mehr als unzufrieden mit der Performance des #Kanzlers", twitterte Hahn.

Eklat um Olaf Scholz im Verteidigungsausschuss

Auch mehrere Journalisten berichten auf Twitter über den Eklat. Die FDP-Politiker hätten den Raum verlassen, als Scholz auf die Frage des FDP-Abgeordneten Marcus Faber nach Waffenlieferungen an die Ukraine wieder ausweichend geantwortet habe, schreibt Georg Ismar vom Berliner "Tagesspiegel".

"Die Reaktion der FDP habe ich so in 12 Jahren im Parlament noch nicht erlebt", sagte der CDU-Politiker Johann Wadephul, der stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss ist, laut "ntv". Der Eklat sei "symptomatisch für die Führungsschwäche des Kanzlers" und auch "symptomatisch für den Zustand der Ampelkoalition", so Wadephul.

