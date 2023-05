Emilia Fester zog mit 23 Jahren in den Bundestag ein

von Eugen Epp Grünen-Abgeordnete Emilia Fester zeigte bei einem Geschichtsquiz Unsicherheiten – vor allem auf eine Frage zu Bismarck wusste sie keine Antwort. Allerdings war sie nicht die einzige Politikerin mit Wissenslücken.

Emilia Fester war bei ihrem Einzug in den Deutschen Bundestag 2021 die jüngste Abgeordnete des Parlaments. Allzu lange ist der Geschichtsunterricht für die 25-Jährige also noch nicht her, dennoch zeigte sie bei einem Geschichtsquiz einige Wissenslücken. Für das ZDF befragte Mirko Drotschmann, bekannt als "Mr. Wissen2Go" von Youtube und aus der Fernsehsendung "Terra X", Abgeordnete zu historischen Themen – unter anderem auch Fester.

Vor allem bei der Frage, wer 1871 zum ersten deutschen Reichskanzler ernannt wurde, geriet die Grünen-Abgeordnete ins Schlingern. "Ich weiß es nicht, ich weiß keine Namen", gesteht sie. Drotschmann gibt ihr einige Hinweise: Ein Hering sei nach dem Mann benannt worden, sein Name fange mit B an. Da fällt es dann auch der Politikerin ein: Otto von Bismarck lautet die richtige Antwort.

Emilia Fester gerät bei Geschichtsquiz ins Schlingern

Fester scheint ganz überrascht: "Der war Kanzler? Witzig, okay." Tatsächlich wurde Bismarck 1871, nach der Gründung des Deutschen Reiches, von Kaiser Wilhelm I. zum Reichskanzler ernannt. Diese Position hatte er bis 1890 inne und prägte in dieser Zeit entscheidend die Politik des Reiches – teils wurde ihm sogar mehr Macht zugeschrieben als dem Kaiser.

Allerdings hatte die Grünen-Politikerin nicht nur bei der Frage nach Bismarck Probleme: Sie wusste nicht auf Anhieb, wer Georg Elser war, der mit einem Attentat auf Hitler scheiterte – und die Gründung der Bundesrepublik Deutschland datiert sie auf "1945 oder ein Jahr später". Die BRD wurde aber erst 1949 mit der Verabschiedung des Grundgesetzes gegründet.

Auch andere Abgeordnete hatten Probleme

In den sozialen Medien und bei Politikern anderer Parteien sorgten Festers Wissenslücken für Spott und Häme. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß schrieb auf Twitter: "Emilia Fester offenbart riesige Wissenslücken, will aber allen anderen regelmäßig die Welt erklären." CSU-Politiker Florian Hahn meinte: "Als Mitglied des Deutschen Bundestages nicht mal rudimentärste Kenntnisse über die Deutsche Geschichte zu haben, ist einfach nur peinlich."

Dabei war es keineswegs nur Fester, die in dem Quiz nicht immer auf Anhieb die richtigen Antworten parat hatte. So datierte der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor den Reichsbrand auf den 30. Januar 1933, den Tag der Machtergreifung Hitlers. Und auch Linken-Politiker Dietmar Bartsch lag beim Gründungsjahr der Bundesrepublik ein Jahr daneben.

Quellen: "Mr. Wissen2Go" auf Youtube / Christoph Ploß auf Twitter / Florian Hahn auf Twitter