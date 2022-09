von Monika Dunkel Auch in dieser Energiekrise tut Deutschland sich schwer, seine Bürger gezielt und unbürokratisch zu unterstützen. In Österreich oder den USA funktioniert das – warum nicht bei uns?

Eine Almwiese, Berge und blühender Löwenzahn zieren den Gutschein. Millionen Österreicher erhalten ihn in diesen Tagen per Post. Wert: 500 Euro. Absender ist die Bundesregierung in Wien. Der "Klima- und Anti-Teuerungsbonus" ist Teil des dritten Entlastungspakets der Alpenrepublik. Einlösbar sind die Gutscheine in 10.000 Läden und Restaurants, auch Bargeld kann man dafür bekommen.