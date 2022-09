Koalitionsausschuss will am Samstag zum Entlastungspaket tagen

Energiekrise und hohe Inflation Koalitionsausschuss will am Samstag zum Entlastungspaket tagen

Wann wird endlich das dritte Entlastungspaket verabschiedet? Womöglich schon an diesem Wochenende, wie die Nachrichtenagentur AFP nun erfuhr.

Die Parteien der Ampel-Koalition wollen am Samstag eine Einigung über ein drittes Entlastungspaket suchen. Der Koalitionsausschuss komme dazu am Vormittag zusammen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Koalitionskreisen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte am Mittwoch ein "wuchtiges Paket" zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen angesichts der stark gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten angekündigt.

