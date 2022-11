Sehen Sie im Video: "Im Gedanken bei Ukrainern": Kanzler Scholz bekommt einen Weihnachtsbaum.









STORY: Besinnliche Stimmung am Kanzleramt: In der Adventszeit leuchtet vor dem Amtssitz von Bundeskanzler Olaf Scholz wieder ein Weihnachtsbaum. Am Donnerstag wurde die etwa 16 Meter hohe Rotfichte an den SPD-Politiker übergeben. Gerade in der aktuellen Zeit sei es ein schöner Brauch, rund um einen Weihnachtsbaum zusammenzukommen, sagte Scholz: "Viele von uns sind im Gedanken bei den Bürgerinnen und Bürgern der Ukraine, die nur etwa 1000 Kilometer von uns entfernt mit beeindruckendem Mut ihr Leben, ihr Land und ihre Freiheit verteidigen. Auch hier bei uns haben Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer Zuflucht vor dem Krieg gefunden. Sie sind und bleiben uns herzlich willkommen." Der Baum stammt in diesem Jahr aus nachhaltigem Anbau in Brandenburg. Gespendet wurde er vom Verband der Waldeigentümer. Um Energie zu sparen, wird der Weihnachtsbaum im Ehrenhof nur im Zeitraum zwischen 16 und 20 Uhr beleuchtet.

Mehr