Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Treffen mehrere Staats- und Regierungschefs in Brüssel: "Hier geht es auf der einen Seite um die sogenannte Primärmigration, also die Flüchtlinge, die von anderswo an den Außengrenzen der Europäischen Union ankommen. Und deshalb wird ein großer Teil sein, Außengrenzenschutz und die Frage: Wie können wir illegale Migration nach Europa reduzieren. Und Zweitens wird es auch um die Fragen der sogenannten Sekundärmigration gehen. Das heißt: Wie gehen wir fair und ehrlich miteinander um. Innerhalb der Binnengrenzen der Europäischen Union, also im Schengen-Raum. Also: Wie können wir hier einen vernünftigen Ausgleich schaffen. Wir diskutieren diese Fragen hier einmal mit Blick auf den Europäischen Rat. Aber wir wissen, dass wir auf dem Europäischen Rat leider noch keine Gesamtlösung des Migrationsproblems bekommen werden. Und deshalb geht es eben auch um bi- oder trilaterale Absprachen zum gegenseitigen Nutzen. Wie können wir uns untereinander helfen, nicht immer auf alle 28 warten zu müssen, sondern zu überlegen, für wen ist was wichtig? Und dieses Suchen nach einem Modus Vivendi und gleichzeitig darauf hinarbeiten, dass wir natürlich auch gemeinsame europäische Grundlagen bekommen, das steht heute im Mittelpunkt. Die Arbeit wird in den nächsten Tagen noch weitergehen. Das ist heute eine Arbeits- und Beratungssitzung. Ein erster Austausch. Nicht mehr und nicht weniger. Aber für die Frage "Können wir in den nächsten Tagen auch noch bi- und trilaterale Absprachen und mehr Gemeinsames finden?", ist dieses Treffen heute sehr sehr wichtig. Herzlichen Dank."