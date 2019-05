Für den Grünen-Bundesvorsitzenden Robert Habeck und den Grünen-Spitzenkandidatin für die Europawahl Sven Giegold war der Auftritt am Montag vor der Bundespressekonferenz in Berlin sicherlich angenehm. Denn die Grünen sind die großen Gewinner der Europawahlen am Sonntag. Die Partei legte knapp zehn Punkte hinzu und landete nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis mit 20,5 Prozent auf dem zweiten Platz in der Wählergunst. Rund zwei Prozent hinter der CDU und knapp fünf Prozent vor der SPD. Von einem solchen Ergebnis habe er nicht zu träumen gewagt, sagte Habeck. "Damit glaube ich, ist das, was in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder zu lesen war, Hype, Höhenflug, überführt worden in eine handfeste Grundlage. Es hat sich quasi materialisiert und dadurch sind die Vokabeln falsch, jedenfalls in unserer Selbstwahrnehmung falsch geworden. Sondern wir wissen, dass wir mit diesem Ergebnis den Auftrag bekommen haben, Orientierung zu geben, orientierungsgebende Kraft zu sein. Wir sind ins Zentrum der politischen Debatte eingerückt. Laut Giegold haben sich die Grünen noch nicht darauf festgelegt, welchen Kandidaten sie für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten unterstützen werden. "Aber wir finden es falsch, jetzt sofort nur auf Personen zu gehen. Ich will das deshalb sagen: Europaweit ist der Klimaschutz gewählt worden, weil die jungen Leute auf die Straße gegangen sind und die klimapolitischen Realitäten entsprechend sind. Und das bedeutet, die Leute sind nicht auf die Straße gegangen, um eine Partei zu wählen oder abzuwählen, sondern dass diese Probleme gelöst werden. Und das hängt nicht zuvorderst an der Person, sondern am Programm und an den Inhalten." Zum ersten Mal habe die Klimafrage in einem bundesweiten Fall so eine dominante Rolle gespielt, dass die Zögerlichkeit der großen Koalition negativ gewirkt habe, sagte Habeck.